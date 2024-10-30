"Рождественский подарок" вильнюсцам: плата за парковку вырастет в несколько раз

„Для тех жителей Вильнюса, которые еще не разочаровались в консерваторах и отдали им свои голоса на выборах в Сейм, это хорошая возможность задуматься о правильности своего выбора. Муниципалитет Вильнюса во главе с консерватором Валдасом Бенкунскасом решил „отблагодарить“ жителей столицы и предложил новую плату за парковку“, - написал Артурас Зуокас в социальных сетях.
Предлагается увеличить плату за парковку в синей зоне с 2,50 евро до 4,00 евро в час, в красной зоне с 1,50 евро до 2,50 евро, в желтой зоне с 0,60 евро до 1,00 евро в час и в зеленой зоне от 0,30 евро до 0,50 евро в час.
По мнению политика, такие изменения ничем не обоснованы. Как пишет А. Зуокас, это примитивный способ увеличить городской бюджет.
„Еще более непонятным является желание менеджеров повысить тарифы платформ каршеринга. Мы всегда хотели, чтобы услуги каршеринга были интегрированы в общую систему общественного транспорта, помогая тем самым решить проблемы пробок. Подземные парковки также помогут их решить“, - написал политик.
Кстати, в центральной части города с 2015 года не была построена ни одна подземная парковка. По словам А. Зуокаса, в Вильнюсе даже выдавались разрешения на строительство. Одно из таких мест могло бы быть расположено рядом с ныне действующим Литовским национальным театром оперы и балета. Однако пока в центральной части города водители должны довольствоваться только платными наземными парковками.
„Похоже, что В.Бенкунскас не только забыл свои обещания, но и делает все, чтобы жизнеспособность центра города вообще исчезла. Достаточно посмотреть, сколько небольших магазинов или кафе сейчас закрыто в Старом городе. Пока город не построит подземные парковки в центре, необходимо предложить жителям практику, применяемую в европейских городах, не взимать местный сбор с 20.00 до 8.00 или вводить только символическую плату“, - критикует А. Зуокас.
Его поддерживает и другой депутат Вильнюсского горсовета - Александрас Нямунайтис.
„Больше парковочных мест не планируется, многоэтажных парковок не планируется (по крайней мере, во время нового срока полномочий за 1,5 года не были представлены совету такие предложения). Это грубый подход к тому, чтобы заставить людей отказаться от своих автомобилей, потому что их использование станет слишком дорогим. Может быть, тогда нужно было утроить цены и все, по крайней мере эффект был бы гарантирован“, - пишет он в своих аккаунтах в социальных сетях.
На данный момент это решение еще не утверждено. Вопрос будет передан на рассмотрение Вильнюсского городского совета.