"Рождественский подарок" вильнюсцам: плата за парковку вырастет в несколько раз

„Больше парковочных мест не планируется, многоэтажных парковок не планируется (по крайней мере, во время нового срока полномочий за 1,5 года не были представлены совету такие предложения). Это грубый подход к тому, чтобы заставить людей отказаться от своих автомобилей, потому что их использование станет слишком дорогим. Может быть, тогда нужно было утроить цены и все, по крайней мере эффект был бы гарантирован“, - пишет он в своих аккаунтах в социальных сетях.