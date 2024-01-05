Рождественский период венчает праздник Трех королей

 
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Рождественский период в Вильнюсе увенчается театрализованным шествием Трех королей, концертом на Кафедральной площади и праздником для всей семьи во дворе Вильнюсского дома учителей в субботу, 6 января, об этом пишет сайт kaledossostineje.lt (Рождество в столице).

Торжественное шествие Трех королей начнется в 16:00 h. у ворот Зари. Трехметровые фигуры королей — Каспара, Мельхиора и Валтасара — пройдут по улицам Старого города столицы в сопровождении многочисленной свиты. Короли отнесут свои дары к рождественскому вертепу на Кафедральной площади и пожелают жителям Вильнюса благополучного года. Всех жителей и гостей столицы также приглашают следовать за сияющей звездой.

Во время шествия возможны небольшие ограничения движения транспорта.

В 16.30 ч. на Кафедральной площади состоится праздничный концерт, на котором хор ARTyn исполнит рождественские гимны и другие известные произведения.

Позднее Три короля придут во двор Дома учителя, где с 18.00 ч. будет проходить праздник для всей семьи "До свидания, Елочка". Участникам будет предложено символически попрощаться с живыми елками, во дворе будет ждать специальная машина, которая заберет деревца на переработку.

Праздничное настроение участникам мероприятия подарят анимационная команда Gyvieji žaislai ("Живые игрушки") и маленькие актеры театральной студии Bats ("Летучие мыши") Вильнюсского дома учителей. Участники также смогут увидеть специальную музыкальную интерактивную программу детского театра "Театрюкас", в которую войдут веселые песни и игры.

В церковном обряде праздник Трех королей известен как Богоявление, когда три мудреца, ведомые путеводной звездой, пришли поклониться и преподнести дары младенцу Иисусу, родившемуся в Вифлееме. В старой литовской традиции этот день знаменует окончание великого двенадцатидневного праздника возвращения солнца, во время которого световой день удлиняется "на петушиный шажок".

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