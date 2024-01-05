Рождественский период венчает праздник Трех королей

Торжественное шествие Трех королей начнется в 16:00 h. у ворот Зари. Трехметровые фигуры королей — Каспара, Мельхиора и Валтасара — пройдут по улицам Старого города столицы в сопровождении многочисленной свиты. Короли отнесут свои дары к рождественскому вертепу на Кафедральной площади и пожелают жителям Вильнюса благополучного года. Всех жителей и гостей столицы также приглашают следовать за сияющей звездой.

Во время шествия возможны небольшие ограничения движения транспорта.

В 16.30 ч. на Кафедральной площади состоится праздничный концерт, на котором хор ARTyn исполнит рождественские гимны и другие известные произведения.

Позднее Три короля придут во двор Дома учителя, где с 18.00 ч. будет проходить праздник для всей семьи "До свидания, Елочка". Участникам будет предложено символически попрощаться с живыми елками, во дворе будет ждать специальная машина, которая заберет деревца на переработку.