Рождественский период венчает праздник Трех королей

Торжественное шествие Трех королей начнется в 16:00 h. у ворот Зари. Трехметровые фигуры королей — Каспара, Мельхиора и Валтасара — пройдут по улицам Старого города столицы в сопровождении многочисленной свиты. Короли отнесут свои дары к рождественскому вертепу на Кафедральной площади и пожелают жителям Вильнюса благополучного года. Всех жителей и гостей столицы также приглашают следовать за сияющей звездой.
Во время шествия возможны небольшие ограничения движения транспорта.
В 16.30 ч. на Кафедральной площади состоится праздничный концерт, на котором хор ARTyn исполнит рождественские гимны и другие известные произведения.
Позднее Три короля придут во двор Дома учителя, где с 18.00 ч. будет проходить праздник для всей семьи "До свидания, Елочка". Участникам будет предложено символически попрощаться с живыми елками, во дворе будет ждать специальная машина, которая заберет деревца на переработку.
Праздничное настроение участникам мероприятия подарят анимационная команда Gyvieji žaislai ("Живые игрушки") и маленькие актеры театральной студии Bats ("Летучие мыши") Вильнюсского дома учителей. Участники также смогут увидеть специальную музыкальную интерактивную программу детского театра "Театрюкас", в которую войдут веселые песни и игры.
В церковном обряде праздник Трех королей известен как Богоявление, когда три мудреца, ведомые путеводной звездой, пришли поклониться и преподнести дары младенцу Иисусу, родившемуся в Вифлееме. В старой литовской традиции этот день знаменует окончание великого двенадцатидневного праздника возвращения солнца, во время которого световой день удлиняется "на петушиный шажок".