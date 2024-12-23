Рождественский кошмар на дорогах Вильнюса: куда лучше не ездить

Утром и вечером в Вильнюсе всегда бывают заторы, но перед праздниками они формируются в разное время суток.
„Перед праздниками потоки транспорта увеличиваются не только утром и вечером, но и в дневное время, по выходным. По нашим данным, интенсивность движения увеличивается на 20%. Дополнительной причиной заторов являются ДТП, которых в эти дни бывает больше“, – сказал Delfi представитель компании JUDU Алексей Апанович.
По данным JUDU, за последние 15 дней (8-22 декабря), не в часы пик зафиксировано 89 заторов.
Больше всего заторов не в часы пик было на ул. Озо в сторону перекрестка с ул. Карейвю и Калварию, на ул. Карейвю в сторону перекрестка с ул. Вяркю, со стороны ул. Жирмуну. Кроме того, заторы формируются на ул. Оланду, в сторону кольца, на ул. Карейвю в сторону перекрестка с Калварию и Озо и на ул. Озо в сторону перекрестка с ул. Гялвону.
Не в часы пик заторы в Вильнюсе формировались в 14 местах.
Самыми сложными днями для водителей было 13, 14 и 20 декабря. В эти дни люди стояли в заторах пару часов. 13 декабря заторы в среднем длились 121 минуту, 14 декабря - 141 минуту, а 20 декабря - 151 минуту.
Апанович рассказал, какие улицы в этот период надо объезжать.
„Перед праздниками движение осложняется около крупных торговых центров, в Старом городе около елки и на основных артериях города – ул. Гележинё Вилко, Укмергес, Озо, Осло, Тукстантмячё, Калварию, Карейвю, а в праздники и в центре города – на ул. А.Гоштауто, Жигиманту, Врублевскё, Барборы Радвилайтес, T.Косцюшкос, Шейминишкю, Ринктинес и Оланду. В праздники в центральной части города движение также может быть медленнее из-за большого потока людей и транспорта“, – сказал Апанович.
„Дополнительные заторы формируются, когда водители блокируют перекрестки, мечутся между полосами или занимаются посторонней деятельностью, например, пользуются смартфонами. Если бы все водители на зеленый свет вовремя трогались с места, пропускная способность была бы на 35% больше.
Нехватка внимания становится причиной ДТП, а это еще больше мешает нормальному движению в городе. Кроме того, если произошло ДТП и его обстоятельства ясны, водителям стоит как можно скорее убирать машины с проезжей части и там уже заполнять документы“, – заметил Апанович.
В центр города в праздники специалисты рекомендуют ездить на общественном транспорте, а в часы пик выезжать на 5-10 минут раньше.