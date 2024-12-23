2024.12.23 15:39

Рождественский кошмар на дорогах Вильнюса: куда лучше не ездить

 
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ru.DELFI.lt
Šventinės spūstys Vilniuje
Šventinės spūstys Vilniuje
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Предпраздничный и праздничный периоды - настоящее испытание для водителей. Из-за более интенсивного движения на дорогах чаще случаются ДТП, из-за ДТП образуются заторы в столице. Специалисты предупреждают, что некоторые улицы в эти дни надо объезжать стороной, тогда неприятного опыта удастся избежать.

Утром и вечером в Вильнюсе всегда бывают заторы, но перед праздниками они формируются в разное время суток.

„Перед праздниками потоки транспорта увеличиваются не только утром и вечером, но и в дневное время, по выходным. По нашим данным, интенсивность движения увеличивается на 20%. Дополнительной причиной заторов являются ДТП, которых в эти дни бывает больше“, – сказал Delfi представитель компании JUDU Алексей Апанович.

По данным JUDU, за последние 15 дней (8-22 декабря), не в часы пик зафиксировано 89 заторов.

Больше всего заторов не в часы пик было на ул. Озо в сторону перекрестка с ул. Карейвю и Калварию, на ул. Карейвю в сторону перекрестка с ул. Вяркю, со стороны ул. Жирмуну. Кроме того, заторы формируются на ул. Оланду, в сторону кольца, на ул. Карейвю в сторону перекрестка с Калварию и Озо и на ул. Озо в сторону перекрестка с ул. Гялвону.

Šventinės spūstys Vilniuje

Не в часы пик заторы в Вильнюсе формировались в 14 местах.

Самыми сложными днями для водителей было 13, 14 и 20 декабря. В эти дни люди стояли в заторах пару часов. 13 декабря заторы в среднем длились 121 минуту, 14 декабря - 141 минуту, а 20 декабря - 151 минуту.

Апанович рассказал, какие улицы в этот период надо объезжать.

„Перед праздниками движение осложняется около крупных торговых центров, в Старом городе около елки и на основных артериях города – ул. Гележинё Вилко, Укмергес, Озо, Осло, Тукстантмячё, Калварию, Карейвю, а в праздники и в центре города – на ул. А.Гоштауто, Жигиманту, Врублевскё, Барборы Радвилайтес, T.Косцюшкос, Шейминишкю, Ринктинес и Оланду. В праздники в центральной части города движение также может быть медленнее из-за большого потока людей и транспорта“, – сказал Апанович.

Vakariniai kamščiai Vilniuje

„Дополнительные заторы формируются, когда водители блокируют перекрестки, мечутся между полосами или занимаются посторонней деятельностью, например, пользуются смартфонами. Если бы все водители на зеленый свет вовремя трогались с места, пропускная способность была бы на 35% больше.

Нехватка внимания становится причиной ДТП, а это еще больше мешает нормальному движению в городе. Кроме того, если произошло ДТП и его обстоятельства ясны, водителям стоит как можно скорее убирать машины с проезжей части и там уже заполнять документы“, – заметил Апанович.

В центр города в праздники специалисты рекомендуют ездить на общественном транспорте, а в часы пик выезжать на 5-10 минут раньше.

Vakariniai kamščiai Vilniuje

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