Рождественский кошмар на дорогах Вильнюса: куда лучше не ездить

Утром и вечером в Вильнюсе всегда бывают заторы, но перед праздниками они формируются в разное время суток.

„Перед праздниками потоки транспорта увеличиваются не только утром и вечером, но и в дневное время, по выходным. По нашим данным, интенсивность движения увеличивается на 20%. Дополнительной причиной заторов являются ДТП, которых в эти дни бывает больше“, – сказал Delfi представитель компании JUDU Алексей Апанович.

По данным JUDU, за последние 15 дней (8-22 декабря), не в часы пик зафиксировано 89 заторов.