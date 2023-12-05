Рождественский городок на железнодорожном вокзале в Вильнюсе

"Обновленный железнодорожный вокзал возрождается вместе с привокзальным районом, который вы снова увидите и почувствуете в Рельсовом парке, расположенном на территории вокзала. Здесь мы впервые создадим уникальное, самобытное рождественское приключение, пригласив всех жителей и гостей Вильнюса, которые нацелены на праздничных развлечений в уникальных пространствах", — говорит Повилас Германавичюс, руководитель Музея железных дорог.

С 14 по 16 декабря, только на одни выходные, ретро-вагон-ресторан откроет свои двери для продажи рождественского какао и закусок, а также фирменных блюд от известных столичных ресторанов. Пройдут мастер-классы по изготовлению янтарных амулетов и рождественских игрушек. В историческом вагоне разместится книжный магазин Деда Мороза, а в товарном вагоне — студия аналоговой фотографии.