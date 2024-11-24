Рождественский бюджет: кто в Литве готов тратить больше всех?

От пятидесяти до ста

По данным исследования, в этом году большинство жителей Литвы (17%) планируют потратить на рождественские подарки от 51 до 100 евро. Чаще всего эту сумму называли представители возрастной группы 18-29 лет. 16 % участников опроса ответили, что потратят на подарки 101-150 евро, столько же жителей Литвы намерены потратить от 151 до 200 евро.

Как указывается в сообщении, суммы, выделенные жителями Литвы на рождественские подарки в прошлом году, также были схожими - большинство (17%) опрошенных планировали выделить 101-150 евро. Чаще всего эту сумму называли люди в возрасте 25-34 лет.