Рождественский бюджет: кто в Литве готов тратить больше всех?

От пятидесяти до ста
По данным исследования, в этом году большинство жителей Литвы (17%) планируют потратить на рождественские подарки от 51 до 100 евро. Чаще всего эту сумму называли представители возрастной группы 18-29 лет. 16 % участников опроса ответили, что потратят на подарки 101-150 евро, столько же жителей Литвы намерены потратить от 151 до 200 евро.
Как указывается в сообщении, суммы, выделенные жителями Литвы на рождественские подарки в прошлом году, также были схожими - большинство (17%) опрошенных планировали выделить 101-150 евро. Чаще всего эту сумму называли люди в возрасте 25-34 лет.
В ходе исследования выяснилось, что 18 % жителей Литвы вообще не планируют расходы на рождественские подарки. Люди в возрасте 60–74 лет в большинстве своем не планируют в своем бюджете расходы на подарки заранее. Такое же количество людей не позаботилось заранее о бюджете на рождественские подарки и в 2023 году, и большинство из них были в возрастной группе 45–54 лет.
4 из 10 респондентов заявили, что больше всего ценят практичные и повседневные подарки, а каждый пятый рад получать съедобные подарки.
Самые щедрые подарки ждут жителей Паневежиса
Исследование также выявило, какие подарочные бюджеты в разных городах Литвы наиболее популярны. В Вильнюсе и Клайпеде большинство респондентов планируют потратить 51-100 евро, в Каунасе и Шяуляй - 151-200 евро, а больше всего готовы потратить жители Паневежиса - пятая часть опрошенных планируют потратить 201-300 евро для праздничных подарков.
5 % жителей Литвы утверждают, что вообще не будут покупать подарки в этом году, эта цифра не изменилась с прошлого года, но в 2023 году в основном планировали их не покупать люди в возрасте 65-74 лет, а в этом году такой выбор наиболее распространен среди группы 40-49 лет.
Онлайн-опрос провела компания Norstat. В опросе, проведенном в октябре, приняли участие 1000 жителей Литвы.