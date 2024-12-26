Рождественский ажиотаж: задержки доставки Omniva вызывают недовольство жителей

Двое жителей поделились своими приключениями на горячей линии службы поддержки Omniva. Один рассказал, что ждал четыре часа, прежде чем дозвониться на горячую линию, а у другого жителя Вильнюса не хватило терпения. Прождав 20 минут ответа консультанта, он его так и не получил, и звонок был отключен автоматически. Представитель компании по доставке Omniva говорит, что хотя и увеличены возможности, физически ответить на все звонки сложно.
„Увеличение количества отправлений также привело к увеличению числа обращающихся, поэтому вам, возможно, придется дольше ждать ответа от специалистов по обслуживанию клиентов. Телефонная линия может одновременно обслуживать определенное количество звонков, поэтому бывает, что дозвониться сразу не удается, либо звонок автоматически прерывается у тех, кто ждет дольше. Если нет возможности позвонить, мы предлагаем вам написать письмо по электронной почте или оформить электронную заявку на нашей странице, и на поступившие запросы ответят коллеги. Это правда, что обслуживание заявок дольше, потому что объемы у нас определенно больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что команда тоже увеличена. Я хочу извиниться перед клиентами за то, что им приходится ждать ответов, и попросить набраться терпения, мы искренне стараемся и принимаем различные меры, чтобы доставить посылки до праздников“, — говорит Раймонда Страздаускайте-Жарнауске, руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития Omniva.
Правда, автор этой статьи тоже столкнулся со случаем задержки доставки. Посылка пролежала в распределительном центре неделю. Пришлось заполнить онлайн-заявку по поводу задержки отправки, на которую я так и не получила ответа. Однако после оформления заявки посылка пришла на следующий день.
Жители пробуют другие способы связаться с компанией. Иногда они даже заходят в центральный офис Omniva. Правда, охрана больше не пускает туда клиентов, потому что в штаб-квартире просто нет отдела обслуживания клиентов, и любые вопросы, связанные с доставкой посылок, здесь не могут быть решены. Поэтому клиентам рекомендуется не терять время и не ходить в офис.
„Мы обслуживаем клиентов по телефону, по электронной почте или ответом на электронный запрос на сайте. Если клиент захочет войти в помещение офиса без предварительной договоренности, охрана не разрешит. Коллеги, работающие в офисе, заранее согласовывают и несут ответственность за доступ посетителей в помещения бизнес-центра. Поэтому по вопросам поставок мы предлагаем клиентам обращаться по контактам центра обслуживания клиентов, указанным в Интернете“, — комментирует представитель компании.
Компания признает, что праздничный период — это настоящее испытание для всего коллектива. Курьеры работают с утра до вечера, иногда доставляя посылки прямо из автобуса. Большинство задержек поставок зафиксировано именно в Вильнюсе. Компания заявляет, что прилагает все усилия, чтобы жители вовремя получали свои посылки и рождественские подарки. С этой целью команда была увеличена, и продлено рабочее время.
„Только в декабре этого года уже раздано более 1,5 млн. посылок, предназначенных для Балтийских стран, в Литве доставлено более 300 000 посылок в неделю. Хотя мы увеличили сеть почтовых автоматов на 45 почтоматов, расширили 100 почтоматов новыми секциями, спрос, особенно в Вильнюсе, значительно превышает физическую вместимость посылок в этот период“, - говорит представитель компании.
Вильнюсцы уже не первый год сталкиваются с задержками поставок перед праздниками. Различные компании в своих сообщениях призывают жителей забирать посылки как можно скорее. Одна компания предлагает забрать посылку в течение двух часов с момента получения смс-сообщения и поучаствовать в лотерее, в которой можно выиграть наушники. Другие компании прямо пишут, что многие клиенты ждут своих посылок, поэтому получателям рекомендуется забрать доставленные посылки как можно скорее, чтобы ячейка могла быть занята следующей посылкой. В праздничный сезон посылки приходят с раннего утра до позднего вечера, иногда даже после 21 часа.