Рождественский ажиотаж: задержки доставки Omniva вызывают недовольство жителей

Двое жителей поделились своими приключениями на горячей линии службы поддержки Omniva. Один рассказал, что ждал четыре часа, прежде чем дозвониться на горячую линию, а у другого жителя Вильнюса не хватило терпения. Прождав 20 минут ответа консультанта, он его так и не получил, и звонок был отключен автоматически. Представитель компании по доставке Omniva говорит, что хотя и увеличены возможности, физически ответить на все звонки сложно.

„Увеличение количества отправлений также привело к увеличению числа обращающихся, поэтому вам, возможно, придется дольше ждать ответа от специалистов по обслуживанию клиентов. Телефонная линия может одновременно обслуживать определенное количество звонков, поэтому бывает, что дозвониться сразу не удается, либо звонок автоматически прерывается у тех, кто ждет дольше. Если нет возможности позвонить, мы предлагаем вам написать письмо по электронной почте или оформить электронную заявку на нашей странице, и на поступившие запросы ответят коллеги. Это правда, что обслуживание заявок дольше, потому что объемы у нас определенно больше, чем в прошлом году, несмотря на то, что команда тоже увеличена. Я хочу извиниться перед клиентами за то, что им приходится ждать ответов, и попросить набраться терпения, мы искренне стараемся и принимаем различные меры, чтобы доставить посылки до праздников“, — говорит Раймонда Страздаускайте-Жарнауске, руководитель отдела коммуникаций и устойчивого развития Omniva.