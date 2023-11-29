Рождественские ярмарки в Вильнюсе: где, когда и какие

Uptown Market Арт-фабрика "Лофтас" 21.12.2023 - 23.12.2023 Перед самым Рождеством на Арт-фабрике "Лофтас" пройдет рождественская ярмарка "Uptown Market". Этот ежегодный пассаж открыт для всех производителей оригинальных, значимых и креативных подарков, одежды, аксессуаров, ювелирных изделий, художников, музыкантов, местных фермеров и производителей напитков.

Рождественский городок Лиепкальниса

Водохранилище Лиепкальнё

08.12.2023 - 22.12.2023

В этом году водохранилище Лиепкальнё приглашает вас на альтернативную рождественскую ярмарку. Юные посетители смогут встретиться и пообщаться с Дедом Морозом, а также сделать рождественские подарки своими руками в его мастерской. Жители и гости Вильнюса смогут узнать, как завернуть подарок по-японски, сделать свечу, талисман, мандалу или поиграть в древнюю еврейскую игру. На территории водохранилища (ул. Лиепкальнио, 20, Вильнюс) будут гореть световые инсталляции и бурлить ярмарка.