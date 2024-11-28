Рождественские украшения в Вильнюсе: город завораживает зимней магией

Старый город, улица Стиклю, улица Вокечу и окрестности, как и каждый год сияют рождественскими украшениями. В этом году доминирует красный цвет.

Город замер в ожидании 29 ноября. Около большой живой елки жителей будет радовать рождественская ярмарка. Пока украшения в городе - частная инициатива.

Радуют глаз декорации около кафе Sugamour, гостиниц Radisson и Narutis.