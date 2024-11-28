Рождественские украшения в Вильнюсе: город завораживает зимней магией

Старый город, улица Стиклю, улица Вокечу и окрестности, как и каждый год сияют рождественскими украшениями. В этом году доминирует красный цвет.
Город замер в ожидании 29 ноября. Около большой живой елки жителей будет радовать рождественская ярмарка. Пока украшения в городе - частная инициатива.
Радуют глаз декорации около кафе Sugamour, гостиниц Radisson и Narutis.
Уютом и теплом веет от декораций около Вильнюсского центра информации для туристов, большая елка стоит в центре пассажа Сенаторов, небольшими елочками украшена улица Стиклю. Незабываемое впечатление производят украшения кафе Ponių laimė. Это лишь несколько магических мест, больше можно увидеть в фотогаллерее: