2024.11.28 07:02

Рождественские украшения в Вильнюсе: город завораживает зимней магией

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Kalėdos Vilniuje
Kalėdos Vilniuje
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

В пятницу зажгут огни на главной елке столицы. В ожидании чуда, давайте посмотрим, как выглядит праздничный город.

Старый город, улица Стиклю, улица Вокечу и окрестности, как и каждый год сияют рождественскими украшениями. В этом году доминирует красный цвет.

Kalėdos Vilniuje

Город замер в ожидании 29 ноября. Около большой живой елки жителей будет радовать рождественская ярмарка. Пока украшения в городе - частная инициатива.

Kalėdos Vilniuje

Радуют глаз декорации около кафе Sugamour, гостиниц Radisson и Narutis.

Kalėdos Vilniuje

Уютом и теплом веет от декораций около Вильнюсского центра информации для туристов, большая елка стоит в центре пассажа Сенаторов, небольшими елочками украшена улица Стиклю. Незабываемое впечатление производят украшения кафе Ponių laimė. Это лишь несколько магических мест, больше можно увидеть в фотогаллерее:

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