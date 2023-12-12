Рождественские поезда: прокатиться могут все, но билеты быстро раскупают

Украшенные к праздникам вагоны курсируют на 4 маршрутах.

Журналиста Эгле Муникайте интересовалась, куда можно отправиться в таком вагоне и все ли желающие могут туда попасть. В поезде Вильнюс-Варшава пассажиры найдут наряженную елку, элегантные шляпы, красивые старинные кожаные чемоданы и таинственное освещение.

"Три года назад у нас появилась идея удивить людей в этот магически период и дарить им хорошее настроение. Мы знаем, что в декабре наши пассажиры часто ездят к близким и друзьям на поездах, поэтому приятно встретиться с праздником уже на станции", – сказала представитель LTG LINK Модеста Гусаровене.

Украшенные вагоны привлекают По словам собеседницы, прокатиться на таком поезде хотят и семьи с детьми и компании друзей, поэтому о билетах надо позаботиться заранее.