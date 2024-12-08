2024.12.08 10:54

Рождественские елки зажгли в Шяуляй, Укмерге, Кедайнай и Мариямполе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ukmergėje įžiebta Kalėdų eglė
Ukmergėje įžiebta Kalėdų eglė
ФОТО: Ukmergės rajono savivaldybė

В субботу вечером уже зажглись рождественские елки в Шяуляй, Укмерге, Кедайняй и Мариямполе.

Рождественский символ города Мариямполе в этом году украшен светящимися огнями и сердечками, а рядом с главной рождественской елкой Мариямполе светящиеся сердечки, распространяющие символические пожелания: любви, добра и радости.

Шяуляй, последний из крупных городов Литвы, в котором зажгли рождественскую елку, украшенную изображенными на гербе города символами быка, медведя. Кроме того, возле главной городской елки, на площади Присикелимо разбит парк из полудюжины небольших деревьев.

В тоже время 9-метровая зеленая красавица, растущая возле Дома культуры и ставшая символом Рождества в Укмерге, в этом году была украшена игрушками, звездами, гирляндами. Эту елку в Укмерге украшают уже девятый год подряд.

В Кедайняй, на Большой рыночной площади, главная елка в этом году украшена колокольчиками, мерцающими огнями и рождественскими игрушками, отражающими тему праздников этого года – „Звенящее Рождество“.

В прошлом году елки зажгли в Укмярге и Кедайняй 9 декабря, а в Шяуляй и Мариямполе чуть раньше, чем в этом году, 2 декабря.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии