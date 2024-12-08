Рождественские елки зажгли в Шяуляй, Укмерге, Кедайнай и Мариямполе

Рождественский символ города Мариямполе в этом году украшен светящимися огнями и сердечками, а рядом с главной рождественской елкой Мариямполе светящиеся сердечки, распространяющие символические пожелания: любви, добра и радости.
Шяуляй, последний из крупных городов Литвы, в котором зажгли рождественскую елку, украшенную изображенными на гербе города символами быка, медведя. Кроме того, возле главной городской елки, на площади Присикелимо разбит парк из полудюжины небольших деревьев.
В тоже время 9-метровая зеленая красавица, растущая возле Дома культуры и ставшая символом Рождества в Укмерге, в этом году была украшена игрушками, звездами, гирляндами. Эту елку в Укмерге украшают уже девятый год подряд.
В Кедайняй, на Большой рыночной площади, главная елка в этом году украшена колокольчиками, мерцающими огнями и рождественскими игрушками, отражающими тему праздников этого года – „Звенящее Рождество“.
В прошлом году елки зажгли в Укмярге и Кедайняй 9 декабря, а в Шяуляй и Мариямполе чуть раньше, чем в этом году, 2 декабря.