Рождественские елки зажгли в Шяуляй, Укмерге, Кедайнай и Мариямполе

Рождественский символ города Мариямполе в этом году украшен светящимися огнями и сердечками, а рядом с главной рождественской елкой Мариямполе светящиеся сердечки, распространяющие символические пожелания: любви, добра и радости.

Шяуляй, последний из крупных городов Литвы, в котором зажгли рождественскую елку, украшенную изображенными на гербе города символами быка, медведя. Кроме того, возле главной городской елки, на площади Присикелимо разбит парк из полудюжины небольших деревьев.