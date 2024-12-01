2024.12.01 07:15

Рождественские чудеса в столице продолжаются: открыт каток необычной формы

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus ledas Rotušės aikštėje
Vilniaus ledas Rotušės aikštėje
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

В пятницу в столице Литвы зажгли огни на главной елке, но рождественские чудеса на этом не закончились. В субботу вечером на Ратушной площади был открыт каток впечатляющей формы „Вильнюсский лед“.

Уникальный каток в форме волны площадью 900 кв. м открылся в субботу вечером. Особую атмосферу создает свет от рождественского городка, музыка, горячие напитки и праздничные угощения.

Каток будет открыт до 26 января. Вильнюсцев и гостей города приглашают на каток в понедельник-четверг и воскресенье с 10 до 22 ч., в будние дни, а в пятницу и в субботу – до 23 ч. „Вильнюсский лед“ ежедневно работает с 10 ч. – первые два сеанса (10.00 и 11.15 ч.) будут бесплатными. Количество мест во время сеанса ограничено.

Билет для детей до 14 лет стоит 5 евро, а для взрослых – 7 евро. Стоимость коньков включена в эту сумму.

В субботу на Ратушкой площади состоялась Международная благотворительная ярмарка. Фотогалерея:

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