Рождественские чудеса в столице продолжаются: открыт каток необычной формы

Каток будет открыт до 26 января. Вильнюсцев и гостей города приглашают на каток в понедельник-четверг и воскресенье с 10 до 22 ч., в будние дни, а в пятницу и в субботу – до 23 ч. „Вильнюсский лед“ ежедневно работает с 10 ч. – первые два сеанса (10.00 и 11.15 ч.) будут бесплатными. Количество мест во время сеанса ограничено.