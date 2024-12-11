2024.12.11 15:15

Рождественская инсталляция в Вильнюсе рассмешила пользователей – что это значит?

 
Šviečianti instaliacija Karoliniškėse
Šviečianti instaliacija Karoliniškėse
ФОТО: FacebookŽygimantas Gedvila | Delfi montažas

Приближаются праздники, многие жители столицы украшают окна своих домов и квартир. Одни просто используют мерцающие гирлянды, другие экспериментируют, удивляя соседей. Такая ситуация сложилась в столичном микрорайоне Каролинишкес.

На этой неделе в одной из групп в социальной сети Facebook появилась информация, которую разместила жительница Каролинишкес Йоланта. Она поделилась фотографией, сделанной из окна дома.

В окне соседнего дома светится инсталляция в форме пениса. Под фото Йоланта написала: „Ну вы даете, соседи! Настоящее произведение искусства“.

Šviečianti instaliacija Karoliniškėse

Delfi связался с Йолантой. Она заверила, что фото настоящее и сделано на ул. Саусё 13-осёс. Фото она делала с 9 этажа, поэтому пришлось приближать окно.

„Через полчаса после того как я поделилась фотографией, лампочки выключили. Может, сегодня включат?“, – предположила женщина.

На фото в фейсбуке отреагировало больше 1000 пользователей. „До сих пор получаю лайки и смайлы“, – сказала она.

Под ее записью много комментариев.

Один житель района писал: „пока одни украшают елки, ты - украшаешь район“. Другая женщина интерпретировала инсталляцию как просьбу к Деду Морозу.

„Какой год, такие и украшения“, – смеялись другие пользователи.

Были и те, кто писал, что нечего смотреть в чужие окна.

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