Рождественская инсталляция в Вильнюсе рассмешила пользователей – что это значит?

На этой неделе в одной из групп в социальной сети Facebook появилась информация, которую разместила жительница Каролинишкес Йоланта. Она поделилась фотографией, сделанной из окна дома.

В окне соседнего дома светится инсталляция в форме пениса. Под фото Йоланта написала: „Ну вы даете, соседи! Настоящее произведение искусства“.

Delfi связался с Йолантой. Она заверила, что фото настоящее и сделано на ул. Саусё 13-осёс. Фото она делала с 9 этажа, поэтому пришлось приближать окно.

„Через полчаса после того как я поделилась фотографией, лампочки выключили. Может, сегодня включат?“, – предположила женщина.