Рождественская инсталляция в Вильнюсе рассмешила пользователей – что это значит?

На этой неделе в одной из групп в социальной сети Facebook появилась информация, которую разместила жительница Каролинишкес Йоланта. Она поделилась фотографией, сделанной из окна дома.
В окне соседнего дома светится инсталляция в форме пениса. Под фото Йоланта написала: „Ну вы даете, соседи! Настоящее произведение искусства“.
Delfi связался с Йолантой. Она заверила, что фото настоящее и сделано на ул. Саусё 13-осёс. Фото она делала с 9 этажа, поэтому пришлось приближать окно.
„Через полчаса после того как я поделилась фотографией, лампочки выключили. Может, сегодня включат?“, – предположила женщина.
На фото в фейсбуке отреагировало больше 1000 пользователей. „До сих пор получаю лайки и смайлы“, – сказала она.
Под ее записью много комментариев.
Один житель района писал: „пока одни украшают елки, ты - украшаешь район“. Другая женщина интерпретировала инсталляцию как просьбу к Деду Морозу.
„Какой год, такие и украшения“, – смеялись другие пользователи.
Были и те, кто писал, что нечего смотреть в чужие окна.