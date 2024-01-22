Рождаемость в Литве ниже смертности: для решения проблемы в течение 30 лет нужен миллион иммигрантов

Ученый Института демографических исследований им. Макса Планка, профессор университета им. Витаутаса Великого Домантас Ясилёнис заметил, что в публичном пространстве формируется масса нереальных ожиданий, например, амбициозные ориентиры количественного роста. Придумывают число – например, 3-4 миллиона, и не говоря, откуда: просто, вот, красивое число.
"Формируется мнение, что щедрая семейная политика в финансовом плане автоматически означает рост рождаемости. Одно время говорили о массовом возвращении эмигрантов. В последнее время иммиграция стала ключом к решению всех проблем", – заметил Ясилёнис.
"К сожалению, демографическая математика безжалостна. С одной стороны Литва в глобальном мире со всеми его неопределенностями, которые действуют на демографию. С другой стороны - специфика Литвы. Несколько десятилетий наблюдалась огромная демографическая яма, самые быстрые в мире темпы сокращения числа жителей, это несомненно будет действовать на демографические перемены", – сказал ученый.
"Вместо роста надо обратить внимание на новые тенденции, технологическую революцию, что неизбежно изменит нашу жизнь в ближайшее время", – заметил Ясилёнис.
Ученый отметил, что в Литве сформировалась неблагоприятная ситуация - у нас мало детей и молодежи, много людей среднего и пенсионного возраста (особенно женщин), это обуславливает дальнейшее сокращение числа жителей (примерно до 2060 г.), независимо от демографических процессов и других факторов.
В Литве много людей 1950-1960 гг, которые в ближайшее время выйдут на пенсию.
"Если посмотреть на прогнозы ООН, то темпы сокращения населения сохранятся и в 2050 г., в Литве будет 2,2 млн. жителей. Больше всего беспокоит сокращение числа трудоспособного населения, у нас будет всего чуть больше 1 мл. трудоспособных людей", – заметил специалист.
По его словам, поскольку в Литве много пожилых людей, будет фиксироваться высокая смертность, а поскольку рождаемость низкая - это даст отрицательный прирост населения.
"Один из основных показателей - суммарная рождаемость, среднее количество детей на одну женщину репродуктивного возраста. С 1990 по 2022 год было так: падение до дна в 2000 году, потом рост до 1,6 ребенка, сейчас снова наблюдаем спад", – сказал Ясилёнис.
"До 2019 г. наблюдались быстрые темпы роста рождаемости, но общее число рожденных оставалось стабильным, а в последние годы фиксируется рекордный спад. В 2022 году росилось всего 22 000 детей. Число детей сокращается, поскольку сокращается количество женщин репродуктивного возраста", – продолжил он.
По прогнозам ООН, в 2050 г. останется небольшое число новорожденных, будет сокращаться и количество женщин репродуктивного возраста. К 2100 г. цифры будут фантастически низкими.
По словам ученого, если рождаемость низкая, а пожилых людей много, растет смертность, а это приводит к отрицательному естественному приросту.
"К этому надо прибавить эмиграцию, хотя сейчас она снизилась. При консервативном подходе, нам надо покрыть разницу в 25 000-33 000. Если чисто механически помножить это число на 30 лет до 2050 г. нам потребуется от 700 000 до 1 млн. иммигрантов. А для роста, их потребуется еще больше", – констатировал Ясилёнис.
Он напомнил, что, когда мы говорим об иммиграции, забываем об эмиграции.
"Пока нельзя говорить о существенном переломе в плане эмиграции, особенно перед лицом вызовов. В странах, привлекающих эмигрантов, появляются новые факторы, например, ужесточение политики миграции, изменение отношения к мигрантам, это может стать дополнительной возможностью для Литвы. Есть вероятность и возвращения эмигрантов, но опыт других стран показывает, что на массовые показатели рассчитывать не стоит", – сказал Ясилёнис.
"Основная миссия - снижение темпов падения и создание предпосылок для стабилизации, роста в будущем (после 2060 г), когда в случае успеха исчезнет структурный фактор", – подытожил он.