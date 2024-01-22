Рождаемость в Литве ниже смертности: для решения проблемы в течение 30 лет нужен миллион иммигрантов

"Вместо роста надо обратить внимание на новые тенденции, технологическую революцию, что неизбежно изменит нашу жизнь в ближайшее время", – заметил Ясилёнис.

"К сожалению, демографическая математика безжалостна. С одной стороны Литва в глобальном мире со всеми его неопределенностями, которые действуют на демографию. С другой стороны - специфика Литвы . Несколько десятилетий наблюдалась огромная демографическая яма, самые быстрые в мире темпы сокращения числа жителей, это несомненно будет действовать на демографические перемены", – сказал ученый.

"Формируется мнение, что щедрая семейная политика в финансовом плане автоматически означает рост рождаемости. Одно время говорили о массовом возвращении эмигрантов. В последнее время иммиграция стала ключом к решению всех проблем", – заметил Ясилёнис.

Ученый Института демографических исследований им. Макса Планка, профессор университета им. Витаутаса Великого Домантас Ясилёнис заметил, что в публичном пространстве формируется масса нереальных ожиданий, например, амбициозные ориентиры количественного роста. Придумывают число – например, 3-4 миллиона, и не говоря, откуда: просто, вот, красивое число.

Ученый отметил, что в Литве сформировалась неблагоприятная ситуация - у нас мало детей и молодежи, много людей среднего и пенсионного возраста (особенно женщин), это обуславливает дальнейшее сокращение числа жителей (примерно до 2060 г.), независимо от демографических процессов и других факторов.

В Литве много людей 1950-1960 гг, которые в ближайшее время выйдут на пенсию.

"Если посмотреть на прогнозы ООН, то темпы сокращения населения сохранятся и в 2050 г., в Литве будет 2,2 млн. жителей. Больше всего беспокоит сокращение числа трудоспособного населения, у нас будет всего чуть больше 1 мл. трудоспособных людей", – заметил специалист.

По его словам, поскольку в Литве много пожилых людей, будет фиксироваться высокая смертность, а поскольку рождаемость низкая - это даст отрицательный прирост населения.