Рост цен в Литве в марте – был самым низким годовым ростом во всей Европе

Сообщается, что в марте 2024 года самый низкий годовой показатель инфляции был в Литве (0,4%). На втором месте - Финляндия (0,6%), а на третьем – Дания (0,8%).

"В прошлом году в это время Литва была одним из лидеров по росту годовой инфляции, поэтому данные за этот год мы сравниваем с очень высокими данными за прошлый. Отсюда и результат - инфляция в Литве самая низкая в Европе. Однако я хочу подчеркнуть, что это условный повод для радости", – сказал экономист.