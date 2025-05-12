Россиянин через Литву пытался доставить в Россию самолет и вертолет

По данным прокуратуры, 53-летний гражданин РФ обвиняется в сознательном нарушении международных санкций, введенных Советом ЕС для авиационного сектора России. В результате был нанесен большой урон интересам Литвы.

Согласно материалам дела, обвиняемый в 2023 г. через зарегистрированную в Турции компанию, которую сам возглавлял, купил самолет CESSNA в датской компании. Подозревается, что в марте 2023 г. по телефону он организовал доставку самолета из Дании в Россию. Указано, что самолет вылетел из Дании, совершил посадку в Швеции, а оттуда прилетел в Литву – в Палангский аэропорт. Здесь он представил свой план полета в Россию, но его не подтвердили, разрешение на вылет не выдали.