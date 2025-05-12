Россиянин через Литву пытался доставить в Россию самолет и вертолет

По данным прокуратуры, 53-летний гражданин РФ обвиняется в сознательном нарушении международных санкций, введенных Советом ЕС для авиационного сектора России. В результате был нанесен большой урон интересам Литвы.
Согласно материалам дела, обвиняемый в 2023 г. через зарегистрированную в Турции компанию, которую сам возглавлял, купил самолет CESSNA в датской компании. Подозревается, что в марте 2023 г. по телефону он организовал доставку самолета из Дании в Россию. Указано, что самолет вылетел из Дании, совершил посадку в Швеции, а оттуда прилетел в Литву – в Палангский аэропорт. Здесь он представил свой план полета в Россию, но его не подтвердили, разрешение на вылет не выдали.
Во время другого эпизода, предполагается, что тот же человек, учредивший казахскую компанию, в январе 2023 года через свою компанию купил у гражданина России вертолет R-44. Подозревают, что в апреле 2023 г. он сам за штурвалом этого вертолета вместе с гражданином Казахстана вылетел из Латвии и прилетел на аэродром в Палукне (Литва, Тракайский район). Позже совершил посадку в Каунасском аэропорту. Вертолет планировал лететь в Россию, однако разрешение на вылет ему не дали.
По данным прокуратуры, все эти действия были сделаны в обход санкций ЕС, запрещающих любые полеты принадлежащих или управляемых россиянами транспортных средства на территории ЕС.