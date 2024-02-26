Россияне опубликовали список врагов: в нем 6 литовцев

"Этот сайт о людях, которые, не зная истории конфликта и не понимая его истинных масштабов, решили поехать воевать за Украину против России. Наша миссия - вернуть этих людей семьям до того, как они совершат непоправимое и будут уничтожены", – так сказано на сайте foreigncombatants.ru.

Правда, выясняется, что на сайте публикуют не только фамилии тех, кто воюет на украинской стороне, но и тех, кто любыми другими способами помогает Украине. Здесь есть не только фотографии этих людей, но и сообщается, что они делают, размещены ссылки на их профили в социальных сетях.

В списке – основатель самой известной организации, поддерживающей Украину в Литве, Blue/Yellow - Йонас Охманас, у которого есть литовское и шведское гражданство. Его на сайте называют "распространителем литовского национализма в информационном пространстве".