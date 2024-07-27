"Россия сломала моего ребенкa". Как девочку-подростка из Херсона вывезли в лагерь в Крым и пытались сделать россиянкой

История Оксаны из Херсонской области – один из многочисленных примеров того, как это происходит. Она началась в октябре 2022 года, когда Херсонская область уже восьмой месяц находилась под оккупацией.

Россия организовывает депортации украинских детей таким образом, что внешне это выглядит как „благое намерение“. Со стороны может показаться, что Россия проявляет щедрую и искреннюю заботу о детях и родителях: детей увозят подальше от войны и дают бесплатную возможность отдохнуть на море, а с родителей снимают бремя содержания детей в нестабильное время. Но в итоге это „благое намерение может обернуться серьезными психологическими травмами для детей. Мало того, что детей не возвращают обратно родителям – их еще и пытаются насильно сделать россиянами: отвратить от Украины и растворить в российском обществе.

Маме Оксаны, Елене, около 40 лет, у них с мужем трое детей. В первые месяцы войны их старшая дочь выехала на подконтрольную Украине территорию. Елена же со средней дочерью и младшим сыном осталась в Херсонской области.

Российские войска захватили почти всю территорию Херсонской области Украины в первые дни полномасштабного вторжения в феврале 2024 года. К концу апреля в области была создана оккупационная администрация. Россияне сформировали свои органы власти, смогли открыть ряд административных учреждений и учебных заведений.

Елена говорит, что ей было тяжело смириться с новым укладом жизни. Но нужны были средства к существованию, и ей пришлось выйти на работу продавцом в продуктовый магазин. Пока она работала, дети оставались с бабушкой в селе неподалеку от Херсона. На работе Елена часто не сдерживалась и вступала в споры с российскими военными, которые тоже наведывались за товаром.

„Они приходили, прикалывались: „Как там ваш хлеб, „поляница“, да? А чего это у вас кетчупа с майонезом нет?“ А я говорю: пока вас не было, у меня все было“, – вспоминает Елена общение с солдатами российской армии в Херсоне.