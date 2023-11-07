Роскошные автомобили через Литву были вывезены в Россию: в схеме участвовали четыре компании

Первые подозрительные перевозки LTG Cargo заметила в марте этого года. Компания сразу же обратилась в ответственные ведомства за консультациями. Вскоре был ужесточен порядок перевозки роскошных авто. Информацией поделились с Таможенным департаментом. Летом данные передали правоохране. Договорились о введении дополнительного контроля.

Информацию внутреннего расследования мы передали правоохране. Мы также информировали клиентов, что из-за риска вывоза роскошных авто в Россию LTG Cargo останавливает перевозку через Литву по железной дороге всех роскошных авто", – сказала глава LTG Cargo Эгле Шиме.

"Мы с командой экспертов ежедневно работаем над тем, чтобы пресечь любую попытку обойти действующие санкции и отследить возможные схемы обхода санкций. Мы сотрудничаем с ответственными ведомствами и предпринимаем меры, которые зависят от нас, чтобы запрещенные грузы не попали в Россию.

После проверки первичные подозрения подтвердились, выяснилось, что машины, которые везли в Беларусь, Киргизию, Казахстан , Узбекистан, Таджикистан , Грузию, Туркменистан, на самом деле везли в РФ.

Компания рассмотрела информацию о перевозке 9 клиентами 447 роскошных автомобилей. Согласно собранным данным, 75 из них были зарегистрированы в России, 55 попали в РФ через другие страны. Информацию о регистрации еще 279 не удалось найтиrasti.

В числе роскошных авто были Mersedes, Porche Cayenne, Cadilac. Выявили 4 компании, которые могли участвовать в схеме обхода санкций.

LTG Cargo передала информацию о них Генпрокуратуре Литвы.

С 1 декабря компания не будет перевозить роскошные автомобили, произведенные в течение последних 5 лет (стоимость от 50 000 евро), в вышеупомянутые третьи страны.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что таможня постоянно совершенствует порядок контроля над перевозками, чтобы грузы не попадали в Беларусь и Россию.

Она напомнила, что обсуждается вопрос унификации санкций в отношении этих двух стран.