Родители похищенного в Вильнюсе мальчика благодарят полицию и общество

Информация о пропавшем поступила в 17.52 ч. Сообщалось, что в ТЦ на ул. Озо час назад пропал 6-летний ребенок.
Информировали также, что ребенка в сторону остановки увела неизвестная женщина.
Ребенка искала полиция, был поднят дрон, вызван полицейский сотрудник полиции с собакой. Около 20 ч. ребенок был найден в квартире у подозреваемой благодаря информации, полученной от неравнодушного жителя города.
Родители ребенка в социальной сети поделились словами благодарности:
„Мальчик жив и здоров, находится дома. Врачи его осмотрели. Все лучше, чем могло быть. Пока полиция ведет опрос. Похитившая ребенка женщина задержана. Больше пока ничего не можем разглашать.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем жителям Литвы! Просим подождать до четверга. Тогда комментарий будет более полным. Для нас это урок.
Сквозь слезы мы радуемся возвращению сына! Благодарим полицию, врачей. Мира всем! Берегите детей!“
Отец мальчика сказал журналистам lrt.lt, что мальчик в торговом центре катался на игрушечной , когда к нему подошла и его увела незнакомая женщина.
Мать ребенка рассказала tv3.lt, что провела в магазине около 10 минут. Когда она вышла из магазина, стала искать сына, испугалась и обратилась в информацию и к охране магазина.
По предварительным данным, женщина привела ребенка в свою квартиру на улице Вяркю.
Подозреваемая была задержана. Начато расследование по факту похищения ребенка.