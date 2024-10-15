Родители о питании детей в жежмаряйском детском саду: мы в шоке

„Родители и община в шоке. Детям дают блюда, которые не соответствуют даже минимальным требованиям сбалансированного питания, возникает вопрос, насколько они полезны для детей. Это касается не только количества пищи, но и несбалансированного сочетания продуктов. Родители заметили, что порции маленькие и несбалансированные. Неужели такого количества пищи достаточно, чтобы накормить ребенка? Где фрукты, свежие овощи необходимые детям? Куда смотрят ответственные ведомства?
На одном из фото видно вареное яйцо, свекла и хлеб с маслом. Неужели это пример сбалансированного питания? По отдельности эти продукты могут быть полезны, но не в таком сочетании.
Жежмаряйцы требуют:
Чтобы детям каждый день давали свежие овощи и фрукты, а не переработанные старые продукты.
Чтобы блюда готовили только из свежих продуктов.
Чтобы было обеспечено нормальное количество питательных веществ, белков, витаминов и минералов.
Чтобы в рационе было разное мясо, рыба, молочные продукты, зерновые и растительные продукты.
И главное – чтобы продукты были сбалансированными“, – было сказано в письме.
Ситуацию прокомментировала директор детсада Алма Реклайтене.
„Нам об этой ситуации известно, мы делаем все возможное, чтобы ее исправить.
Еду поставляет компания, выигравшая конкурс, на кухне работают ее работники. Школа-детский сад арендует компании кухню.
Администрация муниципалитета создала рабочую группу, в которую входят представители муниципалитета, члены общины школы-детского сада и представители Бюро общественного здоровья. Для решения проблемы уже состоялось первое заседание. Поставщику услуги выслали претензию, выслано обращение в Государственную продовольственно-ветеринарную службу, которая начала проверку“, – было сказано в комментарии.