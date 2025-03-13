2025.03.13 16:21

Родители детей с расстройством аутистического спектра провели перформанс: самое тяжелое не диагноз, а реакция людей

 
ru.DELFI.lt
Lietaus vaikai
Lietaus vaikai
ФОТО: Giedrius Matulaitis

Несмотря на постоянные дискуссии о вовлеченном обучении и толерантности, семьи, в которых растут дети с расстройством аутистического спектра, все еще сталкиваются со стереотипами. Литовская ассоциация аутизма „Дети дождя“ хочет обратить внимание общества на то, что самое сложное не сам аутизм, а реакция людей. Именно это больно бьет по родителям детей с расстройством аутистического спектра.

12 марта рядом с Бернардинским садом в Вильнюсе родители детей с расстройством аутистического спектра провели перформанс. „Во время перформанса 8 родителей писали на стенде повторяющиеся фразы – извинения и слова, которые от них хотели бы слышать окружающие. Может, эти фразы показались провокационными – но это лишь зеркало, которое показывает, что в некоторых слоях общества еще глубоко сидит непонимание и нехватка эмпатии“, – сказала глава ассоциации Лина Саснаускене.

Vėtrė Antanavičiūtė, menininkė

„Люди живут в своих удобных пузырях и даже представить себе не могут, с какими ситуациями сталкиваются семьи, воспитывающие детей с расстройством аутистического спектра. Что чувствует мама, ребенок которой становится помехой для других: в магазине, в поездке, в школе? Кажется, окружение хочет быть от всего этого подальше и не видеть эту проблему или надеется на извинения. Мы решили обратиться к обществу устами родителей детей с расстройством аутистического спектра. Именно им приходится слышать разные комментарии, выдерживать взгляды и испытывать на себе неуважительное отношение,“ – сказал автор кампании представитель Not Perfect Vilnius“ Марюс Лукошюс.

Lietaus vaikai

По словам Саснаускене, во время кампании вербализируют комментарии части общества, с которыми сталкиваются родители детей с расстройством аутистического спектра.

Lina Sasnauskienė, Asociacijos Lietaus vaikai vadovė

„Родители писали на стенде неприятные фразы. „Я должна была сама понять, что моему аутисту здесь не место“. Не место в детском саду, в школе, на детской площадке, в кафе... Есть истории, когда в поисках „места“ дети меняют 17 школ, родителям приходится переезжать в другой город или даже страну. Особенно грустная история произошла в Кретинге, где ребенка никто не принимал“, – сказала Саснаускене.

Lietaus vaikai

Lietaus vaikai

„Из-за моего аутиста страдают нормальные“, – еще одна фраза, отражающая мышление общества, представление о том, что такие дети - это проблема.

Beata Veselienė, Vilniaus lietaus vaikai vadovė

Цель кампании - публичность и дискуссия о рельном вовлечении.

Tėvai

Kristina Radžvilaitė, Žvelk giliau ambasadorių koordinatorė

Стенд с написанными во время перформанса фразами можно увидеть до 25 марта у входа в Бернардинский сад.

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