Родители детей с расстройством аутистического спектра провели перформанс: самое тяжелое не диагноз, а реакция людей

12 марта рядом с Бернардинским садом в Вильнюсе родители детей с расстройством аутистического спектра провели перформанс. „Во время перформанса 8 родителей писали на стенде повторяющиеся фразы – извинения и слова, которые от них хотели бы слышать окружающие. Может, эти фразы показались провокационными – но это лишь зеркало, которое показывает, что в некоторых слоях общества еще глубоко сидит непонимание и нехватка эмпатии“, – сказала глава ассоциации Лина Саснаускене.
„Люди живут в своих удобных пузырях и даже представить себе не могут, с какими ситуациями сталкиваются семьи, воспитывающие детей с расстройством аутистического спектра. Что чувствует мама, ребенок которой становится помехой для других: в магазине, в поездке, в школе? Кажется, окружение хочет быть от всего этого подальше и не видеть эту проблему или надеется на извинения. Мы решили обратиться к обществу устами родителей детей с расстройством аутистического спектра. Именно им приходится слышать разные комментарии, выдерживать взгляды и испытывать на себе неуважительное отношение,“ – сказал автор кампании представитель Not Perfect Vilnius“ Марюс Лукошюс.
По словам Саснаускене, во время кампании вербализируют комментарии части общества, с которыми сталкиваются родители детей с расстройством аутистического спектра.
„Родители писали на стенде неприятные фразы. „Я должна была сама понять, что моему аутисту здесь не место“. Не место в детском саду, в школе, на детской площадке, в кафе... Есть истории, когда в поисках „места“ дети меняют 17 школ, родителям приходится переезжать в другой город или даже страну. Особенно грустная история произошла в Кретинге, где ребенка никто не принимал“, – сказала Саснаускене.
„Из-за моего аутиста страдают нормальные“, – еще одна фраза, отражающая мышление общества, представление о том, что такие дети - это проблема.
Цель кампании - публичность и дискуссия о рельном вовлечении.
Стенд с написанными во время перформанса фразами можно увидеть до 25 марта у входа в Бернардинский сад.