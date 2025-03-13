Родители детей с расстройством аутистического спектра провели перформанс: самое тяжелое не диагноз, а реакция людей

12 марта рядом с Бернардинским садом в Вильнюсе родители детей с расстройством аутистического спектра провели перформанс. „Во время перформанса 8 родителей писали на стенде повторяющиеся фразы – извинения и слова, которые от них хотели бы слышать окружающие. Может, эти фразы показались провокационными – но это лишь зеркало, которое показывает, что в некоторых слоях общества еще глубоко сидит непонимание и нехватка эмпатии“, – сказала глава ассоциации Лина Саснаускене.

„Люди живут в своих удобных пузырях и даже представить себе не могут, с какими ситуациями сталкиваются семьи, воспитывающие детей с расстройством аутистического спектра. Что чувствует мама, ребенок которой становится помехой для других: в магазине, в поездке, в школе? Кажется, окружение хочет быть от всего этого подальше и не видеть эту проблему или надеется на извинения. Мы решили обратиться к обществу устами родителей детей с расстройством аутистического спектра. Именно им приходится слышать разные комментарии, выдерживать взгляды и испытывать на себе неуважительное отношение,“ – сказал автор кампании представитель Not Perfect Vilnius“ Марюс Лукошюс.