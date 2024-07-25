2024.07.25 20:52

Рита Ора прилетела в Вильнюс на роскошном частном самолете

 
ru.DELFI.lt
Rita Ora
Rita Ora
ФОТО: Vida Press, Instagram

В четверг вечером в столичном парке Вингис выступит британская исполнительница Рита Ора. Она прилетела в Вильнюс на роскошном частном самолете.

Исполнительнице приходится часто летать на концерты, поэтому она много денег инвестирует в удобство и безопасность. СМИ сообщает, что Ора летает на самолете бразильской компании Embraer Phenom 300E с усовершенствованными двигателями.

Rita Ora

Это реактивный самолет, которым управляет один пилот. Он может принять на борт не больше 11 человек, включая членов экипажа.

Rita Ora

По данным autoevolution.com, базовая цена такого самолета 9,65 млн. евро. Аренда такого самолета стоит 3350 долларов в час.

В самолете царят чистота и порядок. На его борту можно пользоваться Wi-Fi, спутниковым телефоном и др. удобствами.

Кроме того, на борту можно наслаждаться видами и больших окон, закусками и напитками, есть частный туалет с умывальником, удобные кресла, диван.

Delfi напоминает, что перед визитом в Вильнюс Ора находилась в Италии. Там она отдыхала.

Бесплатный концерт с участием Риты Оры начнется в столичном парке Вингис в 22 ч.

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