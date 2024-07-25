Рита Ора прилетела в Вильнюс на роскошном частном самолете

Исполнительнице приходится часто летать на концерты, поэтому она много денег инвестирует в удобство и безопасность. СМИ сообщает, что Ора летает на самолете бразильской компании Embraer Phenom 300E с усовершенствованными двигателями.

Это реактивный самолет, которым управляет один пилот. Он может принять на борт не больше 11 человек, включая членов экипажа.

По данным autoevolution.com, базовая цена такого самолета 9,65 млн. евро. Аренда такого самолета стоит 3350 долларов в час.

В самолете царят чистота и порядок. На его борту можно пользоваться Wi-Fi, спутниковым телефоном и др. удобствами.