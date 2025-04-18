2025.04.18 09:55

РФ ударила по Харькову баллистическими ракетами

 
Deutsche Welle
Rusija smogė balistinėmis raketomis į Charkivo daugiabučių rajoną
Rusija smogė balistinėmis raketomis į Charkivo daugiabučių rajoną
ФОТО: Ukrinform/SIPA | Scanpix

В результате российского ракетного удара по Харькову погиб один человек, еще более 60 человек пострадали, сообщают мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

Россия в ночь на пятницу, 18 апреля, нанесла удар по Харькову с применением четырех ракет, сообщил ранним утром этого дня в Telegram мэр города Игорь Терехов. По его информации, для атаки использовались баллистические ракеты с кассетной боевой частью, площадь поражения оказалась очень обширной. В результате погиб как минимум один человек, еще свыше 60 человек получили ранения, следует из постов Терехова.

По словам мэра, в результате российской ракетной атаки в эту ночь в Харькове пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов.

Со своей стороны глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов уточнил, что попадание было, кроме прочего, в многоквартирные жилые дома в Основянском районе в южной части города. „На эту минуту в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. 4 человека в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь“, - написал он.

Из более раннего поста главы ОВА следует, что пострадавшие от атаки РФ дети - в возрасте четырех и двух лет.

Удары России по Харькову

Как напоминает украинское онлайн-издание Liga.net, 14 апреля Россия нанесла удар беспилотными летательными аппаратами по гражданскому предприятию в Салтовском районе Харькова: „В результате горел склад еды на площади в 1600 квадратных метров“.

8 апреля ВС РФ атаковали Харьков дронами Shahed. „В городе прогремели более 20 взрывов, 17 из них были в Основянском районе“, - указывают журналисты.

Атака РФ на Сумы

Об атаке РФ в ночь на 18 апреля сообщил в Telegram и и.о. мэра Сум Артем Кобзарь. „Предварительно известно об одном погибшем. Еще один человек обратился за помощью к медикам. Все соответствующие службы работают на месте происшествия“, - говорится в его сообщении.

„Все три Shahed попали в одно помещение. Здание получило повреждения, разрушена крыша“, - отметил также Кобзарь, не уточнив, однако, о каком именно объекте идет речь.

Удар БПЛА по Херсонской области

Утром 18 апреля под атаку беспилотников попала и Херсонская область. В результате удара по автомобилю около Берислава 62-летний мужчина получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, сообщила администрация региона. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь, добавили власти.

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