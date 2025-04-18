РФ ударила по Харькову баллистическими ракетами

Россия в ночь на пятницу, 18 апреля, нанесла удар по Харькову с применением четырех ракет, сообщил ранним утром этого дня в Telegram мэр города Игорь Терехов. По его информации, для атаки использовались баллистические ракеты с кассетной боевой частью, площадь поражения оказалась очень обширной. В результате погиб как минимум один человек, еще свыше 60 человек получили ранения, следует из постов Терехова.

По словам мэра, в результате российской ракетной атаки в эту ночь в Харькове пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов.