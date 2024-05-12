Результаты с избирательных участков: лидирует Науседа, Шимоните - вторая

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета голосов в 1674 участках из 1895 на счету Науседы 46,36% голосов избирателей. На втором месте – Шимоните - 16,89%.
Адвокат Игнас Вегеле на данный момент получил поддержку 12,61%.
На четвертом месте экс-депутат Ремигиюс Жемайтайтис с 10,39% голосов.
Врач Эдуардас Вайткус – 7,72%, кандидат от Партии свободы Дайнюс Жалимас – 3,22%, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис – 1,50%, представитель Союза демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас – 1,33%.
После подсчета результатов на 1629 участках из 1895, на состоявшемся в воскресенье референдуме о двойном гражданстве "за" проголосовали 71,63 проц. граждан.
Как показывают данные Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета бюллетеней на 1629 избирательных участках из 1 895 число сторонников сохранения литовского гражданства для тех, кто принял гражданство другой страны, значительно выше – 71,63 проц. проголосовавших. Против этого изменения в Конституции проголосовали 26,18 проц.
Напомним, что в воскресенье прошли президентские выборы и референдум о сохранении гражданства. К урнам для голосования пришли 59,37% граждан.