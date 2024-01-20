Результаты опроса: вильнюсцы недовольны качеством уборки улиц в столице

Муниципальная компания Grinda не только занимается уборкой снега и превентивной посыпкой дорог и тротуаров песком, но и работает даже по ночам, когда люди спят. Однако качеством работы коммунальных служб недовольны 37% (419) жителей, которые говорят, что оценивают работу плохо, а снег в метель вообще никто не убирает. Еще 24% респондентов (267) не видят никаких перемен в работе коммунальных служб.

Но не все настроены так пессимистично. 22% участников опроса (243) считают, что службы хорошо выполняют свою работу и чистят хотя бы основные дороги. Еще 11% (123) оценивают работу коммунальных служб очень хорошо.

7% читателей нашли этот вопрос неактуальным (68).

MadeinVilnius.lt проводил опрос с 15 до 19 января, в нем приняли участие 1120 жителей.

Представитель компании Grinda Эгидиюс Степонавичюс утверждает, что компания справилась с ситуацией. По его словам, в минувшую среду и в четверг ситуация была неблагодарной, однако Grinda провела превентивную посыпку и реагировала на погодные условия.