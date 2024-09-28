Режиссер Оскарас Коршуновас взбудоражил общественность прыжком в воду: комментарий „виновника происшествия“

В четверг утром в редакцию Delfi написали несколько читателей, которые прислали ссылку на профиль Коршуноваса в Instagram. Там режиссер поделился видео, на котором он без одежды ныряет в озеро.

Часть читателей удивил не сам прыжок, а то, что на видео видно причинное место режиссера.

„Последний нырок этого великолепного сезона!“ – сказал режиссер перед прыжком в воду.

Delfi связался с режиссером, который сказал, что подобные комментарии его не трогают.

„Все, что там показано, социальные сети не запрещают демонстрировать. Ничего запрещенного не было. Поэтому я не переживаю и хотелось бы, чтобы не переживали другие“, – сказал он.