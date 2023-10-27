Рейтинг: в каких странах женщинам живется спокойнее и безопаснее всего. На каком месте Литва?

На первом месте рейтинга в 2023-м оказалась Дания, на втором — Швейцария , на третьем — Швеция . Четвертую строчку разделили сразу несколько стран — Финляндия , Исландия и Люксембург . В топ-10 также попали Норвегия , Австрия , Нидерланды и Новая Зеландия.

В 2023-м Украина оказалась на 117-м месте — на сегодня это худший показатель в Европе. Составители рейтинга WPS говорят о корреляции между участием страны в вооруженных конфликтах и показателем индекса: страны, где женщины живут хорошо, как правило, являются странами, где женщины не вовлечены в военные действия.