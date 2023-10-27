Рейтинг: в каких странах женщинам живется спокойнее и безопаснее всего. На каком месте Литва?

 
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ФОТО: Shutterstock

На этой неделе опубликовали свежий отчет Women Peace and Security Index (WPS Index), который выходит каждые два года и составляется американскими и норвежскими исследователями. Они оценивают, где женщинам спокойнее и безопаснее всего живется.

На первом месте рейтинга в 2023-м оказалась Дания, на втором — Швейцария, на третьем — Швеция. Четвертую строчку разделили сразу несколько стран — Финляндия, Исландия и Люксембург. В топ-10 также попали Норвегия, Австрия, Нидерланды и Новая Зеландия.

Литва расположилась на 16-м месте, Латвия — на 20-м, Польша — на 27-м, Россия — на 56-м.

В 2023-м Украина оказалась на 117-м месте — на сегодня это худший показатель в Европе. Составители рейтинга WPS говорят о корреляции между участием страны в вооруженных конфликтах и показателем индекса: страны, где женщины живут хорошо, как правило, являются странами, где женщины не вовлечены в военные действия.

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