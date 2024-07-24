Рейтинг самых сильных в мире паспортов: Литва – на 9-м месте

189 направлений открыты для австралийского и португальского паспортов, 188 — для греческого и польского документов.

На четвертом месте в рейтинговой таблице находятся паспорта Бельгии, Дании, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании. Паспорта этих стран позволяют гражданам свободно посетить 190 стран мира.

На третьем месте — граждане Австрии, Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Южной Кореи и Швеции, которые могут путешествовать по 191 направлению.

Согласно отчету Henley Passport Index, обладатели сингапурского паспорта могут без виз путешествовать и посещать 195 стран. На втором месте – Франция, Германия, Италия, Япония, Испания – для граждан этих стран открыты 192 государства.

Паспорта Канады, Чехии, Венгрии и Мальты упрощают поездки по 187 направлениям.

Восьмой по силе паспорт в мире — паспорт США. Сообщается, что с документом США можно без виз путешествовать по 186 направлениям.

На девятом месте – Эстония, Литва и Объединенные Арабские Эмираты. Граждане этих стран могут легко отправиться в 185 стран.

Замыкают десятку Исландия, Латвия, Словакия и Словения, чьи паспорта открывают безвизовый доступ в 184 страны.