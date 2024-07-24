2024.07.24 13:09

Рейтинг самых сильных в мире паспортов: Литва – на 9-м месте

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Паспорт гражданина Литвы
Паспорт гражданина Литвы
ФОТО: Shutterstock

По данным компании Henley & Partners, самым сильным паспортом в мире, предоставляющим своему обладателю максимальную свободу передвижения по миру, по-прежнему остается паспорт Сингапура. При этом, по последним данным, литовский паспорт в рейтинге остается на 9-м месте.

Согласно отчету Henley Passport Index, обладатели сингапурского паспорта могут без виз путешествовать и посещать 195 стран. На втором месте – Франция, Германия, Италия, Япония, Испания – для граждан этих стран открыты 192 государства.

На третьем месте — граждане Австрии, Финляндии, Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Южной Кореи и Швеции, которые могут путешествовать по 191 направлению.

На четвертом месте в рейтинговой таблице находятся паспорта Бельгии, Дании, Новой Зеландии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании. Паспорта этих стран позволяют гражданам свободно посетить 190 стран мира.

189 направлений открыты для австралийского и португальского паспортов, 188 — для греческого и польского документов.

Паспорта Канады, Чехии, Венгрии и Мальты упрощают поездки по 187 направлениям.

Восьмой по силе паспорт в мире — паспорт США. Сообщается, что с документом США можно без виз путешествовать по 186 направлениям.

На девятом месте – Эстония, Литва и Объединенные Арабские Эмираты. Граждане этих стран могут легко отправиться в 185 стран.

Замыкают десятку Исландия, Латвия, Словакия и Словения, чьи паспорта открывают безвизовый доступ в 184 страны.

Следует отметить, что в отчете Henley Passport Index оцениваются паспорта 199 стран мира и 227 туристических направлений. При составлении рейтинга учитывается, сколько направлений обладатель конкретного паспорта может посетить без предварительной визы.

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