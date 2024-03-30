Рейтинг лучших холодных супов в мире: литовский холодный борщ – на первом месте

1. Литовский холодный борщ (4,3 балла из 5): Литва

2. Порра антекерана (4,3): Антекера, Испания. Напоминает гаспачо и сальморехо. Из томатов, сладкого перца, чеснока, оливкового масла и хлеба.

3. Сальморехо (4,1): Кордова, Испания. Более густой и кремообразный суп, чем гаспачо. Добавляют мясную нарезку и яйца.

4. Таратор (4,1): Болгария и другие соседние регионы. Холодный суп с несладким жирным йогуртом, огурцами, чесноком, крапивой и орехами.

5. Вишисуаз (4,1): Виши, Франция. Кремовый холодный суп из порея, картошки, бульона и сливок.

6. Ахобланко (4,1): Андалузия, Испания. Холодный миндальный суп подается с виноградом и дыней.

7. Нэнмён (4,0): Пхеньян, Северная Корея.

8. Холодный суп (3,9): Латвия. Латвийская версия холодного борща с ингредиентами, как у литовского, только добавляют колбасу.

9. Холодный вишневый суп (Meggyleves) (3,8): Венгрия. В него добавляют корицу, сахар, иногда красное вино.

10 Гаспачо (3,7): Андалузия, Испания. Традиционный испанский овощной суп из томатов, сладкого перца, огурцов, чеснока, оливкового масла и уксуса.

11. Холодник литовский (3,7): Польша. В Польше холодник называют литовским, он похож на литовский холодный борщ, но иногда отличается вкусовыми качествами.

12. Холодник (3,7): Беларусь.

13. Окрошка (3,6): Россия.

14. Конггуксу (3,5): Южная Корея.

15. Овдух (3,3): Азербайджан.

16. Наэнгук(3,2): Южная Корея.

17. Гаспачо де манго (2,4): Андалузия, Испания.