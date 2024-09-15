Рейд Вильнюсской полиции: водитель без прав едва не сбила полицейского

С утра проверяли водителей в Вильнюсе и в районах. Попались 11 пьяных водителей. В Вильнюсском районе остановили 5 нетрезвых водителей, в Тракай – 2, один из них управлял тягачом (в организме водителя тягача было 1,46 промилле). За тягачом с грузом приехал владелец компании.
В Тракай полиция останавливала VW Pasat, который опасно маневрировал, его водитель едва не сбила сотрудника полиции. Выяснилось, что 40-летняя водитель давно была лишена прав.
Еще трое пьяных водителей попались в Электренай, один - в Укмерге, но все они отделаются штрафами и лишением прав, поскольку в организме было меньше 1, 51 промилле.
В Швенчёнисе и в Шальчининкай пьяных водителей не остановили.
В 14 ч. полиция провела рейд в Вильнюсе на ул. Сукилелю, около кладбища Раду. Там пьяных водителей не было.
Затем мобильный пост перебрался на ул. Салининку, к заправочной станции. Там ситуация изменилась. В начале рейда попался водитель Toyota RAV4, в его организме было 0,78 промилле.
Затем была остановлена 46-летняя водитель Toyota Aygo, в организме которой было 0,5 промилле.
После этого попалась 36-летняя водитель Opel Astra – 1,77 промилле.
Рекордсменом рейда стал водитель Volvo V70 - 2,39 промилле, во второй раз – 2,11 промилле.
Во время рейда попались 7 украинцев, которые нелегально находятся в Литве. Их полиция передала пограничникам.