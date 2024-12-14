Рейд в Вильнюсе: попался пьяный строитель и должник на Porsche

Полиция провела проверки в разных местах города. Первый нарушитель попался в Судерве. В организме водителя Volvo было 0,53 (второй раз алкотестер показал 0,44) промилле. Выяснилось, что машиной управлял нетрезвый полицейский (1966 г.р.).
На улице Лепкальнё был остановлен водитель (1949 г.р.) Audi, в организме которого было 0,61 промилле. Там же был остановлен водитель (1984 г.р.) VW Passat, алкотестер показал те же 0,61.
На ул. Осло попался водитель (1983 г.р.) Hyunday - 0,74 промилле и водитель (1987 г.р.) Volvo – 1,28 промилле.
В Атяжеряй требованию полиции остановиться не подчинился водитель без прав. Его остановили, автомобиль увезли на охраняемую стоянку. .
На ул. Тукстантмячё в Вильнюсе был остановлен водитель (1984 г.р.) Nissan. В машине была компания пьяных мужчин-строителей. В организме водителя было 0,99 промилле.
В конце рейда попались пьяные водители двух Porsche.
В организме первого было 0,50 промилле, а второго 0,99 (0,79 со второй попытки). Второй водитель Porsche ездил без прав. На его счету 74 штрафа за нарушение ПДД, кражи, неуплату налогов и т.д.