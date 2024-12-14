Рейд в Вильнюсе: попался пьяный строитель и должник на Porsche

Полиция провела проверки в разных местах города. Первый нарушитель попался в Судерве. В организме водителя Volvo было 0,53 (второй раз алкотестер показал 0,44) промилле. Выяснилось, что машиной управлял нетрезвый полицейский (1966 г.р.).

На улице Лепкальнё был остановлен водитель (1949 г.р.) Audi, в организме которого было 0,61 промилле. Там же был остановлен водитель (1984 г.р.) VW Passat, алкотестер показал те же 0,61.

На ул. Осло попался водитель (1983 г.р.) Hyunday - 0,74 промилле и водитель (1987 г.р.) Volvo – 1,28 промилле.

В Атяжеряй требованию полиции остановиться не подчинился водитель без прав. Его остановили, автомобиль увезли на охраняемую стоянку. .