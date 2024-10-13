Рейд в столице: нетрезвая женщина везла двоих малолетних детей, а пьяному врачу не помогла и религиозная радиостанция

В течение трех часов (с 9 до 12 ч.) были остановлены 7 пьяных водителей.
В Пабраде (Швенченский район) попался 67-летний водитель Jeep, алкотестер показал 1,83 промилле.
В Укмерге также был остановлен нетрезвый мужчина. Он управлял тралом. В организме 43-летнего мужчины было 1,89 промилле, а второй раз алкотестер показал 2,30 промилле.
В Шальчининкском районе попались двое нарушителей. В организме 56-летнего водителя Hiundai было 1,04 промилле, а 50-летнего водителя VW Passat – 0,62 промилле.
Позже полицейские провели рейд в Вильнюсском районе, где остановили нетрезвого (0,91 промилле) 34-летмего мужчину за рулем автомобиля Audi. Оказалось, что мужчина очень боится жены, поэтому приехать за машиной о попросил не ее, а подругу.
В Вильнюсском районе попались и два болельщика „Жальгириса“. 50-летний водитель VW Passat „надул“ 0,53 промилле, а 38-летний водитель Ford - 0,54 промилле. Второму мужчине придется проститься не только с водительским удостоверением, но и с работой, поскольку он работал курьером в компании DPD.
В 14 ч. полиция отправилась в Новый Лентварис. Была остановлена 64-летняя водитель Subaru женщина громко слушала религиозную радиостанцию Marijos radijаs и пыталась имитировать будто дует в алкотестер. 5 раз она делала вид, что у нее не получается подуть в трубку, но затем выяснилось, что водитель пьяна - 1,18 промилле. Женщина сказала, что она врач и работает в больнице, но это от ответственности ее не освободит.
Там же был остановлен еще один фанат „Жальгириса“, в организме ехавшего на Volvo 26-летнего мужчины было 0,52 промилле.
Позже полиция провела рейд в Вильнюсе на ул. Юстинишкю. Там попался нетрезвый (0,87 промилле) 56- летний водитель Mercedes Benz.
Особенно полицейских поразила 40-летняя водитель Mazda. Нетрезвая женщина (первый раз алкотестер показал 2,25 промилле, второй – 2,04 промилле) везла в машине двоих малолетних детей. На вопрос, когда она пила, женщина сказала, что накануне праздновала день рождения. На место происшествия были вызваны специалисты по правам детей.
В конце рейда попалась компания на машине Ford каршеринговой компании CityBee. Когда экипаж авто увидел полицейских, водитель поменялся местами с пассажиром, чем только привлек к себе внимание. Оказалось, что вместо одного 17-летнего, за руль сел другой парень того же возраста. Оба подростка были наказаны за вождение без водительского удостоверения.
Всего в субботу было остановлено 11 нетрезвых водителей и двое водителей без прав.