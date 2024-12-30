2024.12.30 13:20

Революция в Вильнюсе: будет чаще курсировать общественный транспорт

 
ru.DELFI.lt
Viešasis transportas
Viešasis transportas
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

Власти Вильнюса всеми возможными способами поощряют жителей пользоваться общественным транспортом и отказаться от автомобилей, однако ощутимых результатов пока нет. Жители все еще жалуются на опоздание общественного транспорта и на то, что он курсирует редко. Похоже, Вильнюс ждет революция - Компания „Услуги сообщения“ (далее: JUDU) обещает, что общественный транспорт будет ходить чаще, пишет портал madeinvilnius.lt.

Однако перемены наступят не в следующем году и не через год, а с 2027 года. Транспорт начнет курсировать на 20% чаще.

„Чаще будут курсировать все автобусы и троллейбусы: скорые, основные, соединительные (они связывают с центральной частью удаленные районы города и будут в часы пик курсировать каждые 15 минут)“, – сказал представитель компании Рокас Урбонавичюс.

Такие перемены должны улучшить сообщение на общественном транспорте и побудить водителей, если не пересесть на общественный транспорт, то чаще им пользоваться. Ведь никому не нравится по 20 минут стоять на остановке 20 минут в ожидании транспорта.

Кстати, в других европейских городах расписание общественного транспорта составляют так, чтобы пассажир видел не время отбытия транспорта, а временные интервалы. В таких городах общественный транспорт обычно курсирует каждые 5-10 минут.

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