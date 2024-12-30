Революция в Вильнюсе: будет чаще курсировать общественный транспорт

Однако перемены наступят не в следующем году и не через год, а с 2027 года. Транспорт начнет курсировать на 20% чаще.

„Чаще будут курсировать все автобусы и троллейбусы: скорые, основные, соединительные (они связывают с центральной частью удаленные районы города и будут в часы пик курсировать каждые 15 минут)“, – сказал представитель компании Рокас Урбонавичюс.

Такие перемены должны улучшить сообщение на общественном транспорте и побудить водителей, если не пересесть на общественный транспорт, то чаще им пользоваться. Ведь никому не нравится по 20 минут стоять на остановке 20 минут в ожидании транспорта.