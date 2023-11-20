Ресторан на Вильнюсской телебашне больше не вращается

"Уважаемые посетители Вильнюсской телебашни, сообщаем вам, что в связи с техническими проблемами вращающаяся платформа ресторана "Paukščių takas" временно не работает. Приносим извинения за причиненные неудобства, сам ресторан работает в обычном режиме", — говорится на сайте телебашни.

Ресторан расположен на 19-м этаже телебашни, что соответствует высоте 55 этажам жилого дома. Столики расположены на вращающейся конструкции, которая за один час делала полный круг вокруг своей оси. Из ресторана открывается вид на весь город.