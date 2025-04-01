"Республика Заречье" отмечает 27-ую годовщину своей независимости

1 апреля 1998 г. находящийся в центре Вильнюса район Ужупус (заречье) объявил о своей независимости. Ежегодно в этот день в Ужуписе проходят праздничные мероприятия, а на мосту, ведущему в район, появляется таможня, которая выдает визы. На ул. Паупё на заборе можно прочитать Конституцию Заречья на разных языках мира (она переведена на больше чем 50 языков). У республики есть свой флаг и президент (поэт и режиссер Ромас Лилейкис), парламент, правительство, послы, валюта (ЕвроУЖ), телевидение - Užupio TV, страница в социальной сети (Facebook), национальное блюдо (УЖбургер) и др.
Ужупис нередко называют вильнюсским Монмартром, поскольку в районе живет много художников и других деятелей искусства.
Создание Республики способствовало восстановлению этого заброшенного района, превратило его в центр притяжения горожан и туристов.
Программа праздника 1 апреля 2025 г.
10:00 традиционное купание в Вильняле – терраса около Ужупского кафе и моста
11:00 праздничная дегустация кофе – Coffee1, ул. Ужупё, 9
12:00 торжественное открытие таможни – на мосту
14:00 торжественное продление выставки – галерея GODO, ул. Малуну, 2
15:00 мастерская жонглирования – у реки, дворик UMI, ул. Ужупё, 2A
16:00 Прославление The Bulvė нового поколения – у реки, дворик UMI, ул. Ужупё, 2A
17:00 регистрация участников чемпионата ДУРАК мира, начало чемпионата в 18 ч. – Devinkė, ул. Ужупё, 4
17:30 традиционное шествие с лошадьми и культовым коллективом дудочников The Honkin’ Dudes Brass Band – от Ужупской гимназии, ул. Кривю, 10 до площади Ангела.
18:30 видео и звукоинсталляция НАБЛЮДАТЕЛИ/ Тадас Гутаускас, Аркадий Готесман, Кипрас Машанаускас – AP galerija, сквознячок Йонаса Мекаса, ул. Ужупё, 24
19:00 выставка картин Вигантаса Веяса – студия Useptyni, ул. Ужупё, 7-1.
20:30 традиционный праздничный перформанс посла – Brayden Drevlow (USA) piano improvisation – Uzupio Kavine / терраса – ул. Ужупё, 2
Традиционный и праздничный счастливый час – по местному времени на площади Ангела