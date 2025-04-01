"Республика Заречье" отмечает 27-ую годовщину своей независимости

1 апреля 1998 г. находящийся в центре Вильнюса район Ужупус (заречье) объявил о своей независимости. Ежегодно в этот день в Ужуписе проходят праздничные мероприятия, а на мосту, ведущему в район, появляется таможня, которая выдает визы. На ул. Паупё на заборе можно прочитать Конституцию Заречья на разных языках мира (она переведена на больше чем 50 языков). У республики есть свой флаг и президент (поэт и режиссер Ромас Лилейкис), парламент, правительство, послы, валюта (ЕвроУЖ), телевидение - Užupio TV, страница в социальной сети (Facebook), национальное блюдо (УЖбургер) и др.