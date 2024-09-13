Решено: въезд в Старый город столицы станет платным

„В центральной части города летом и осенью в рамках проекта пилотных городов проводят разного рода замеры, контроль за потоками транспорта. В ходе этого анализа будет получена информация, которая поможет эффективнее планировать и испытывать изменения в организации движения, чтобы улучшить качество воздуха и снизить влияние загрязнения на окружение и здоровье людей“, – сказано в сообщении муниципалитета. Муниципалитет не представил результаты исследований, сославших на то, что они еще не готовы и появятся лишь в конце года.