Решено: въезд в Старый город столицы станет платным

Напомним, что в Старом городе Каунаса с 1 августа взимается плата за въезд. Стоимость такой платы - 2 евро (за эти же деньги машина может час стоять в этой зоне бесплатно). Въехать в Старый город можно в 10 местах.
Проект Каунасский муниципалитет подготовил еще минувшей весной. Вильнюс же до сих пор держит водителей в неизвестности.
Вильнюсский муниципалитет журналистам подтвердил, что по закону об альтернативных видах горючего, до начала года в столице появится зона низкого загрязнения.
„Конкретные меры, включая решение о введении платы за въезд в такую зону, могут быть приняты и позже“, – указал муниципалитет.
Он указал, что зона низкого уровня загрязнения появится в Старом городе Вильнюса с Нового года.
„В центральной части города летом и осенью в рамках проекта пилотных городов проводят разного рода замеры, контроль за потоками транспорта. В ходе этого анализа будет получена информация, которая поможет эффективнее планировать и испытывать изменения в организации движения, чтобы улучшить качество воздуха и снизить влияние загрязнения на окружение и здоровье людей“, – сказано в сообщении муниципалитета. Муниципалитет не представил результаты исследований, сославших на то, что они еще не готовы и появятся лишь в конце года.
Итак, если результаты будут только в конце года, а зона низкого загрязнения будет установлена с Нового года, значит времени у водителей на ознакомление с изменениями будет немного.