2024.09.13 15:10

Решено: въезд в Старый город столицы станет платным

 
ru.DELFI.lt
Kalnų parkas
Kalnų parkas
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

С начала 2025 года в Вильнюсе, как и в других городах Литвы, должны появиться зоны с низким уровнем загрязнения. Каунас установил такую зону с 1 августа 2024 года, а Вильнюс, похоже, будет тянуть до последнего и преподнесет сюрприз под Новый год, пишут журналисты портала tv3.lt.

Напомним, что в Старом городе Каунаса с 1 августа взимается плата за въезд. Стоимость такой платы - 2 евро (за эти же деньги машина может час стоять в этой зоне бесплатно). Въехать в Старый город можно в 10 местах.

Проект Каунасский муниципалитет подготовил еще минувшей весной. Вильнюс же до сих пор держит водителей в неизвестности.

Вильнюсский муниципалитет журналистам подтвердил, что по закону об альтернативных видах горючего, до начала года в столице появится зона низкого загрязнения.

„Конкретные меры, включая решение о введении платы за въезд в такую зону, могут быть приняты и позже“, – указал муниципалитет.

Он указал, что зона низкого уровня загрязнения появится в Старом городе Вильнюса с Нового года.

„В центральной части города летом и осенью в рамках проекта пилотных городов проводят разного рода замеры, контроль за потоками транспорта. В ходе этого анализа будет получена информация, которая поможет эффективнее планировать и испытывать изменения в организации движения, чтобы улучшить качество воздуха и снизить влияние загрязнения на окружение и здоровье людей“, – сказано в сообщении муниципалитета. Муниципалитет не представил результаты исследований, сославших на то, что они еще не готовы и появятся лишь в конце года.

Итак, если результаты будут только в конце года, а зона низкого загрязнения будет установлена с Нового года, значит времени у водителей на ознакомление с изменениями будет немного.

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