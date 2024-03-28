Решено: Литва отказывается от монет достоинством в 1 и 2 евроцента

Предусматривается, что окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 1 или 2 евроцента, будет округлена до 0, а сумма, заканчивающаяся на 3 или 4 евроцента, будет округлена до 5. Тогда как сумма, заканчивающаяся на 6 или 7 евроцентов, будет округлена до 5, а окончательная рассчитанная сумма, оканчивающаяся на 8 или 9 евроцентов, будет округлена до 10. Утверждается, что округление не будет применяться к: безналичной оплате, оплате подарочными сертификатами (чеками, картами), деньгами, накопленными на картах лояльности, социальными картами; услугам электронного рынка; при выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми отношениями; при выплате пенсий и других пособий (даже выплачиваемых наличными).