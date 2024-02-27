Решение: концерт LP на арене "Жальгирис" не состоится

Исполнительница поделилась в инстаграме видео, на котором позирует в джемпере с российской атрибутикой. Она также поделилась письмом российской поклонницы (дата в письме - годовщина начала войны), в котором поклонница по имени Ольга пишет: "Этот джемпер я заказала как подарок нашего клуба для вашего тура в 2020, который так и не состоялся. Как знать… жизнь не такая, какой была. Но, слава Богу, любовь живет дольше. Я больше не могу держать этот джемпер в своем чулане. Думаю, вы должны его получить. Пусть он дарит вам тепло".