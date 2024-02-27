Решение: концерт LP на арене "Жальгирис" не состоится

Об этом представители арены сообщили на своем сайте. Причина отмены концерта - ответ на видео исполнительницы в социальных сетях, на котором она в худи с российской символикой, подаренном российскими поклонниками, радуется письму от 24 февраля (вторая годовщина начала войны в Украине).
"Каунасская арена "Жальгирис" обладает ясной гражданской и ценностной позицией – мы всеми силами поддерживаем Украину. Вместе с организаторами мы со вчерашнего вечера выясняли ситуацию, и решили - концерт будет отменен. После того как факты подтвердились, такое же решение принял и организатор Medusa Concert. Таким решением мы хотим обратить внимание как LP, так и других исполнителей, планирующих выступление на нашей арене в Литве - мы не будем мириться с сообщениями в поддержку агрессора", – сказал представитель арены Мантас Ведрицкас.
"Вчера ночью в социальных сетях появилось неоднозначное видео LP, после чего мы немедленно обратились к ее представителям с просьбой прояснить ситуацию. Мы хотим подчеркнуть, что Medusa Concert осуждает российскую агрессию и поддерживает и будет поддерживать Украину. Все работники нашего агентства, как и вся Литва, всем сердцем болеем за Украину и ее героев, поэтому появившееся видео вызвало у нас растерянность и возмущение не меньшее, чем у других жителей Литвы", – сказал глава Medusa Concert Ремигиюс Кнабикас.
В ближайшее время появится информация о возможности вернуть билеты за концерт.
Сначала, несмотря на волну возмущения, гендиректор Medusaconcert.lt Ремигиюс Кнабикас заявил, что нет оснований для отмены концерта LP. Об этом он сказал журналистам портала TV3.lt.
"На каком основании отзывать концерт? Только на том, что она встретилась с поклонниками из России? Конечно, такие действия не своевременные и неуместные. Наши люди чувствительно реагируют, но надо понимать, что американцы далеки от всего этого, они не понимают нашу ситуацию. LP не выражала поддержку России, просто попалась на эмоции, на якобы красивую историю", – сказал Кнабикас.
Представители арены "Жальгирис" в социальной сети Facebook в ночь на понедельник поделились информацией об изменении планов в связи с концертом американской звезды LP в Каунасе. Выяснилось, что у известной исполнительницы, возможно, есть связи с Россией или же она просто-напросто не интересуется происходящим в мире.
Представители каунасской арены "Жальгирис" сообщили: "Мы сейчас разъясняем ситуацию с организаторами концерта, если информация подтвердится, мы готовы отозвать концерт на арене "Жальгирис". Подробности представим в ближайшее время".
Исполнительница поделилась в инстаграме видео, на котором позирует в джемпере с российской атрибутикой. Она также поделилась письмом российской поклонницы (дата в письме - годовщина начала войны), в котором поклонница по имени Ольга пишет: "Этот джемпер я заказала как подарок нашего клуба для вашего тура в 2020, который так и не состоялся. Как знать… жизнь не такая, какой была. Но, слава Богу, любовь живет дольше. Я больше не могу держать этот джемпер в своем чулане. Думаю, вы должны его получить. Пусть он дарит вам тепло".
Концерт в России должен был состояться 26 февраля. Об этом сообщалось на сайте российского распространителя билетов.
Спустя некоторое время исполнительница удалила фото и поделилась видео из Копенгагена. В Видео она сказала, что любит всех своих поклонников во всем мире и жаждет выступить перед поклонниками в странах Балтии, но ни слова не упомянула о России.
"Привет из Копенгагена, Дании. Я очень горжусь, я благодарна всем своим поклонникам, во всем мире. Я знаю, что в странах Балтии есть много беженцев из Украины, хочу им сказать, что я их поддерживаю и люблю. Я жажду встречи, спасибо, до скорого!" – сказала LP.
Delfi пытался связаться с Medusa.lt, однако тщетно. Если удастся получить информацию, статья будет дополнена.
Концерт LP должен состояться в Каунасе 4 марта.
LP, или Лаура Перголицци во время своего мирового турне представляет новейший, уже 7-й, альбом Love Lines и в феврале–марте планирует дать 24 концерта в 16-ти странах.