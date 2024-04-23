Рената набрала рекордное количество сморчков: эти грибы растут не повсюду

"Я очень люблю собирать грибы. Сначала отправляюсь в лес за строчками, потом собираю сморчки. Сразу же готовлю жареные на масле сморчки с соусом из сливок и чеснока, подаю их с вареной картошкой. Вкуснотища", - рассказала Рената.

Она поделилась, как ей удалось собрать так много сморчков.

"Сморчки не растут в обычных лесах. Обычно их можно найти там, где осенью грибов не бывает - на песчаных участках, поросших осинами и тополями, между которыми могут быть редкие сосны, кусты облепихи, ивы. Ни один нормальный гриб там не растет, но мы знаем, за чем туда идем", - рассказала собеседница.

"Грибов в таком месте было столько, что мы еле успевали их собирать, не стали даже фотографировать. Собрали 150 грибов", - поделилась она.

Готовить их легко - моешь и жаришь на сливочном масле.