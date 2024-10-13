2024.10.13 13:39

Рената Гайдан блеснула в женском конкурсе: я перенесла все

 
Паулина Ташкуте
ru.DELFI.lt
Renata Gaidan
Renata Gaidan
ФОТО: Asmeninis archyvas

Представительница Литвы Рената Гайдан, которая ранее выступала в группе Panteros, приняла участие в конкурсе Fit Model и заняла 4-е место. Она сказала, что тренировки отняли много времени и сил.

В выходные Гайдан поделилась радостью со своими подписчиками в социальной сети. Она сообщила, что на конкурсе Fit Model спустя 8 лет завоевала почетное 4-е место.

ТОП-6 финала Fit Model! Я четвертая! Защитила свой титул, 8 лет назад я тоже была четвертой.

Было очень тяжело вернуться на сцену спустя 8 лет. Как новичок я не могла идти (хотя так себя и чувствовала), пришлось конкурировать с более молодыми и опытными девушками.

Вся история подготовки есть в инстаграме“, – писала Гайдан.

Она рассказала и о тяжелых тренироваках.

Renata Gaidan

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