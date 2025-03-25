Ремонтные работы на главной магистрали привели к хаосу: водители жалуются – куда смотрит полиция?

„Как тут проехать? Ситуация с обеих сторон. Вчера ехала по линиям, и в меня чуть не врезались“, – писала читатель портала Kas vyksta Kaune.
На видео видно, что водители не соблюдают разметку и резко тормозят, когда видят едущий по правилам автомобиль.
„Выходит так, что для того, чтобы избежать ДТП, надо не соблюдать правила… Где полиция? Почему люди не обращают внимание на желтые линии и создают опасные ситуации?“, – вопрошала водитель.
Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что вскоре на этом участке начнется строительство виадука.
С 1 апреля водителей ждут и другие изменения. В то же время на магистральной дороге будет перекрыта вторая полоса в обоих направлениях.