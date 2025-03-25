2025.03.25 10:58

Ремонтные работы на главной магистрали привели к хаосу: водители жалуются – куда смотрит полиция?

 
ru.DELFI.lt
Remonto darbai A1 kelyje Kaune kelia chaosą
Remonto darbai A1 kelyje Kaune kelia chaosą
ФОТО: Kas Vyksta Kaune video stop kadrai

Из-за дорожных работ и строительства виадука на дороге А1 около микрорайона Эйгуляй (Каунас) изменилась разметка полос. Правда, это видят далеко не все участники движения.

„Как тут проехать? Ситуация с обеих сторон. Вчера ехала по линиям, и в меня чуть не врезались“, – писала читатель портала Kas vyksta Kaune.

На видео видно, что водители не соблюдают разметку и резко тормозят, когда видят едущий по правилам автомобиль.

„Выходит так, что для того, чтобы избежать ДТП, надо не соблюдать правила… Где полиция? Почему люди не обращают внимание на желтые линии и создают опасные ситуации?“, – вопрошала водитель.

Viaduko per magistralinį kelią A1 vizualizacija

Портал Kas vyksta Kaune напоминает, что вскоре на этом участке начнется строительство виадука.

С 1 апреля водителей ждут и другие изменения. В то же время на магистральной дороге будет перекрыта вторая полоса в обоих направлениях.

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