Ремонт бытовой техники в Литве: плюсы и минусы

Чаще ремонтируют старую бытовую технику и не покупают новую
Когда бытовая техника ломается, люди все чаще вместо покупки новой, отдают ее в ремонт. По словам руководителя сервиса по ремонту бытовой техники Эрнестаса Щербаня, такие тенденции наблюдаются ежегодно, но в этом году они еще заметнее.
"Я объясняю это несколькими вещами. Увеличилось количество клиентов, которые используют опцию ремонт техники по существующему договору, это обходится дешевле или полностью покрывает расходы. Во-вторых, в целом сама техника, я бы сказал, дорожает. Выбор есть, и дешевой, и дорогой, но наверняка есть люди, которые покупают гораздо более дорогую технику, то есть даже те же пылесосы, которые стоят 700-800 евро, поэтому люди не решаются сразу выбросить эту вещь, как только что-то ломается. В результате, вероятно, увеличивается и поток ремонтируемой техники", - сказал он.
По словам руководителя сервиса по ремонту бытовой техники, люди обычно привозят в ремонт ту технику, которую легко доставить к месту ремонта.
"Это кофемашины, мелкая бытовая техника, и в целом тенденции популярности ремонта этой техники сохраняются. Самым популярным оборудованием по ремонту на протяжении многих лет является крупная бытовая техника – стиральные машины, холодильники, кухонное оборудование, для которых приглашают мастеров на дом", – рассказал Э. Щербань.
По словам собеседника, можно заметить, что постепенно разрушаются те или иные мифы. "Любой финансовый стимул как бы открывает людям глаза на то, что пользоваться такой услугой вполне удобно, потому что, возможно, есть миф, что вызвать мастера проблематично, что это дорого, что будут какие-то проблемы и так далее… Попробовав хотя бы один раз, люди понимают, что это совсем не проблематично и в большинстве случаев действительно окупается, ведь у сломанного устройства, при первом дефекте его неиспользованный ресурс остается около 50 %", — сказал Э. Щербань.
Когда окупается ремонт бытовой техники?
По словам руководителя, после ремонта бытовая техника в большинстве случаев может прослужить столько же времени, сколько и до этого.
"Опять же, мастер должен посмотреть любые скрытые дефекты. Ну и посмотреть глазами действительно опытного человека и сказать, что, возможно, эту технику даже и не стоит ремонтировать, но если все остальное, кроме той неисправности, с которой пришел заказчик, в порядке и все узлы остаются в порядке - почему бы и не починить?" - рассуждает он.
По мнению Э. Щербаня, в определенных случаях человек может сам решить, стоит ли ремонтировать старую бытовую технику или нет. "Есть такие явные дефекты — разбит экран телевизора или стеклянная панель на плите. Такие дефекты – это те, о которых он сам мог бы спросить, сколько будет стоить ремонт и, не вызывая мастера, решить, стоит оно того или нет. В большинстве случаев устранение подобных дефектов не окупается за свой счет, но, опять же, льготы получают те, у кого есть страховка жилья, и льготы эти в таких случаях действуют. К примеру, в случае случайного повреждения, льготы действительно большие," - утверждает он.