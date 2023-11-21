Ремонт автомагистрали Вильнюс - Паневежис завершится в этом году

Работы одновременно ведутся на пяти участках дороги протяженностью от 1 до 6 км.

"Мы понимаем, что ремонтные работы на любой дороге создают определенные неудобства для участников движения, но просим всех водителей набраться терпения, поскольку после окончания работ они смогут пользоваться уже отремонтированной, более удобной и, главное, более безопасной дорогой", - сказала руководитель отдела международных связей и коммуникаций LAKD Йолита Орентайте.

По ее словам, из-за плохого состояния покрытия пришлось одновременно ремонтировать пять участков общей протяженностью более 16 км.

В настоящее время ремонтируются пять участков дороги, связывающей Вильнюс и Паневежис: в Майшягале, Йаунюнасе, Ширвинте, Укмерге и Шилай (Паневежисский район), где скорость движения с одной стороны дороги ограничена до 70 км/ч .