Рекордный выигрыш в лотерею в Кедайняй расшевелил город: все знают, где находится тот самый магазин

10 октября организаторы лотереи приехали в этот магазин, поздравили его работников и клиентов с титулом самого счастливого магазина, а представителям муниципалитета вручили сертификат „Города рекордного выигрыша“.

„Кедайняй войдет не только в историю литовской лотереи – выигрыш в размере 80,98 млн. евро - самый большой в странах Балтии“, –сказал заместитель гендиректора Olifėjа Донатас Казлаускас.

„Чем больше счастливых и успешных людей, тем лучше для Кедайняй“ – сказал мэр муниципалитета Кедайняйского района Валентинас Тамулис.

„Сами продавцы сейчас гадают, в какой кассе был куплен счастливый билет, кто из них держал его в руке перед тем, как передать покупателю.