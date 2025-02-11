Рекордный бэби-бум в Литовском зоопарке: от насекомых до редких хищников

„Большинство детенышей были мелкими животными: 86 тыс. перуанских чернотелок, 21 тыс. сверчков, 16 тыс. мраморных тараканов – настоящая суматоха жизни. Многие из них стали ценным кормом для более крупных обитателей Литовского зоопарка, а остальные были переданы в другие зоопарки. Между тем, поскольку Литовский зоопарк успешно реализует международный проект по сохранению отшельника обыкновенного, за год было насчитано около 900 новых личинок этих жуков“, - говорится в сообщении зоопарка.