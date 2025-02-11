Рекордный бэби-бум в Литовском зоопарке: от насекомых до редких хищников

„Большинство детенышей были мелкими животными: 86 тыс. перуанских чернотелок, 21 тыс. сверчков, 16 тыс. мраморных тараканов – настоящая суматоха жизни. Многие из них стали ценным кормом для более крупных обитателей Литовского зоопарка, а остальные были переданы в другие зоопарки. Между тем, поскольку Литовский зоопарк успешно реализует международный проект по сохранению отшельника обыкновенного, за год было насчитано около 900 новых личинок этих жуков“, - говорится в сообщении зоопарка.
Кроме того, ряды жителей Литовского зоопарка пополнили и детеныши более крупных животных: потомство охраняемых в стране и внесенных в Красную книгу Литвы болотных черепах, корсаков, длинноносых кузиманз и спустя долгое время патагонских мар.
„За последний год в зоопарк поступило или было приобретено 227 новых животных 36 различных видов. Мы рады, что в Литовском зоопарке разместились животные, включенных в программу ex situ (EEP) Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) по сохранению видов: двупалый ленивец, самка амурского тигра, зебры, овцебыки и викуньи“, - цитируется в сообщении Юргита Аутукайте, главный биолог Литовского зоопарка.
По ее словам, в настоящее время в зоопарке обитает около 230 различных видов животных, из которых около 50 занесены в Красный список исчезающих видов Международного союза охраны природы.
По оценкам, около 2,6 тыс. обитателей Литовского зоопарка съедали около 200 тонн корма в год, около 500 животных нуждались в более пристальном ветеринарном уходе, а попрощаться пришлось почти с 460.