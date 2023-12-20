Рекордное обновление дорог в Вильнюсе — более 100 км улиц

"С самого начала своей деятельности я и моя команда поставили перед собой амбициозную цель — отремонтировать 100 км улиц, чтобы привести как можно больше улиц Вильнюса к оптимальному уровню качества. Мы отказались от практики ремонта выбоин и вместо этого заасфальтировали целые участки. Спасибо за терпение. Хотя в теплое время года мы испытывали некоторые временные неудобства, сегодня они превращаются в ежедневные поездки лучшего качества", — говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
В этом году, по сравнению с прошлым, длина отремонтированных улиц увеличилась в 3 раза. В прошлом году было отремонтировано в общей сложности 34,6 км, в 2021 году — 11,8 км, в 2020 году — 58 км, в 2019 году — 50,7 км, в 2018 году — 68,4 км, в 2017 году — 59,1 км.