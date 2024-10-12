2024.10.12 11:43

Рекорд: военные в Акмянском районе откопали около 3000 военных снарядов

 
ru.DELFI.lt
Sprogmenis atkasė kariuomenės Sausumos pajėgų Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai
Sprogmenis atkasė kariuomenės Sausumos pajėgų Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai
ФОТО: Lietuvos kariuomenės nuotr.

10 октября рядом с Папиле (Акмянский район) военные инженерного батальона им. полковника Юозаса Виткуса во время плановых стандартных работ по нейтрализации взрывчатки обнаружили и за два дня выкопали около 3000 артиллерийских снарядом и минометных мин времен I мировой войны. 12 октября операция продолжается, военные готовятся к уничтожению снарядов.

Такой арсенал, скорее всего, самый большой из обнаруженных за всю историю независимой Литвы. Снаряды в этом месте были найдены во время плановых работ по их поиску – возможные места, где закопана амуниция, выявляют на основании исторических данных, а также по количеству вызовов в определенные места и с помощью другой информации. По словам военных инженеров, операция осложнена плохим состоянием снарядов, поэтому военные должны работать очень осторожно.

Нейтрализация снарядов - один из основных вызовов, с которым ежегодно сталкиваются военные инженерного батальона им. полковника Юозаса Виткуса. Военные напоминают обществу, что если вдруг был найден снаряди или предмет, похожий на снаряд, надо вести себя ответственно: не трогать их, не пытаться обезвредить самостоятельно и не давать это делать другим, отметить место находки и предупредить окружающих, сообщить в полицию, позвонив по номеру 112 и ждать помощи, находясь на безопасном расстоянии.

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