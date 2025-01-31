Рекорд был улучшен – в прошлом году литовцы выиграли в лотерею 157 млн. евро

Самым ярким выигрышем в истории Литвы был выигрыш, зафиксированный 4 октября 2024 года, когда купленный в Кедайняй билет Eurojackpot принес своему покупателю почти 81 млн. евро.
Выигравшие 81 млн. жители заняли свое место в списке самых богатых людей Литвы, заняв место среди предпринимателей, спортсменов и известных людей.
Второй крупный выигрыш 2024 года – больше чем 35 млн. евро.
В 2024 году жители купили по интернету почти на 20% билетов больше, чем годом ранее.
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