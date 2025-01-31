2025.01.31 07:00

Рекорд был улучшен – в прошлом году литовцы выиграли в лотерею 157 млн. евро

 
ru.DELFI.lt
Ryškiausiu laimėjimu tapo Kėdainiuose pirkto „Eurojackpot“ bilieto sėkmė.
Ryškiausiu laimėjimu tapo Kėdainiuose pirkto „Eurojackpot“ bilieto sėkmė.
ФОТО: Bendrovės archyvas

В 2022 году жители Литвы выиграли в лотерею 107 млн. евро, а в 2024 году этот рекорд был улучшен - за год жители в Olifėjа и Euloto выиграли целых 157 млн.

Самым ярким выигрышем в истории Литвы был выигрыш, зафиксированный 4 октября 2024 года, когда купленный в Кедайняй билет Eurojackpot принес своему покупателю почти 81 млн. евро.

„Olifėjos“ ir „Euloto“ organizuojamose loterijose pernai laimėta daugiau nei 157 milijonai eurų.

Выигравшие 81 млн. жители заняли свое место в списке самых богатых людей Литвы, заняв место среди предпринимателей, спортсменов и известных людей.

Второй крупный выигрыш 2024 года – больше чем 35 млн. евро.

В 2024 году жители купили по интернету почти на 20% билетов больше, чем годом ранее.

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