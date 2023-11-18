Реконструкция улицы Базилиону и сквера зависит от... общественных туалетов

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij
Реконструкция улицы Базилиону и сквера планируется с 2020 года. Но планы затянулись. Осуществление работ будет зависеть от того, когда появятся общественные туалеты и подземные контейнеры, сообщает портал madeinvilnius.lt.

"Реконструкция ул. Базилиону и сквера Васов планируется, проводят подготовительные процедуры. Летом этого года Департамент культурного наследия на словах одобрил проект общественных туалетов, сейчас департамент оценивает технический проект. Когда этот проект согласуют, будет получено разрешение на строительство", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, с работами по установке этих туалетов тесно связан проект оборудования подземных контейнеров. Он сейчас находится на стадии согласования.

Только после осуществления тих двух проектов можно будет начать работы по обновлению улицы и сквера.

Ворота Зари (Острая Брама) – один из важнейших исторических, культурных и религиозных монументов Вильнюса, это памятник архитектуры, излюбленное туристами место. В 2018 г. были начаты работы по приведению в порядок часовни и храма Св. Терезы. Однако улица и сквер рядом с этими воротами до сих пор не обновлены.

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