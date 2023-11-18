Реконструкция улицы Базилиону и сквера зависит от... общественных туалетов

"Реконструкция ул. Базилиону и сквера Васов планируется, проводят подготовительные процедуры. Летом этого года Департамент культурного наследия на словах одобрил проект общественных туалетов, сейчас департамент оценивает технический проект. Когда этот проект согласуют, будет получено разрешение на строительство", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, с работами по установке этих туалетов тесно связан проект оборудования подземных контейнеров. Он сейчас находится на стадии согласования.

Только после осуществления тих двух проектов можно будет начать работы по обновлению улицы и сквера.