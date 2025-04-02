Реконструкция Неменчинского шоссе: когда процесс завершится

Реконструкция Неменчинского шоссе началась в марте 2024 года. По этой причине на участке шоссе от ул. Кайрену до границы Вильнюса скорость будет ограничена до 50 км/ч. Это ограничение будет действовать до конца 2025 г. До конца года планируется завершить реконструкцию шоссе.

„Реконструкцию Неменчинского шоссе планируется завершить в этом году“, – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Напомним, что в начале марта Вильнюсский муниципалитет подписал договор о подрядческих работах с АО Eurovia Lietuva, которая проведет ремонт 6 км Неменчинского шоссе от ул. Кайрену до границы города. Дорогу расширят до четырех полос.