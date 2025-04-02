2025.04.02 16:32

Реконструкция Неменчинского шоссе: когда процесс завершится

 
ru.DELFI.lt
Nemenčinės plentas
Nemenčinės plentas
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr.

В Вильнюсе вскоре продолжится реконструкция Неменчинского шоссе, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Реконструкция Неменчинского шоссе началась в марте 2024 года. По этой причине на участке шоссе от ул. Кайрену до границы Вильнюса скорость будет ограничена до 50 км/ч. Это ограничение будет действовать до конца 2025 г. До конца года планируется завершить реконструкцию шоссе.

„Реконструкцию Неменчинского шоссе планируется завершить в этом году“, – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Напомним, что в начале марта Вильнюсский муниципалитет подписал договор о подрядческих работах с АО Eurovia Lietuva, которая проведет ремонт 6 км Неменчинского шоссе от ул. Кайрену до границы города. Дорогу расширят до четырех полос.

Неменчинское шоссе – главный выезд из Вильнюса в сторону Неменчине и Швенчёниса. Поскольку на шоссе было всего две полосы, на дороге стоят заторы, часто случаются ДТП. Около шоссе не было освещения и велодорожек.

Неменчинское шоссе будет расширено до четырех полос, также будет двухметровая разделительная полоса. Кроме того, появится велодорожка.

На шоссе появятся перекрестки со светофорами, около ул. Балжё перекресток будет кольцевым.

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